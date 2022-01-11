РФ применила против боевиков в Казахстане уникальные комплексы «Леер»

По недавней информации, боевики очень стремительно покинули свои командные пункты и, разделившись, стали легкой мишенью для российских солдат и силовиков, что подтверждает успешная антитеррористическая операция 6-8 января.

Главным оружием, которое использовали русские солдаты для зачистки 10 тыс. зачинщиков беспорядка в столице, была установка для радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По сути, это РБ-341 В «Леер-3», который вместе с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10» был обнаружен на видео из Алма-Аты. Официальное наименование РЭБ РБ-341В "Леер-3" - "Подавитель терминалов мобильной связи стандарта GSM". То есть это оружие подавляет GSM-связь с помощью радиопомех, установленных на двух БПЛА «Орлан-10» (штатная комплектация).

Применение «Леер-3» можно доказать тем, что 6 января на длительный период прекратила работу сотовая связь в Алматы, Нурсултане и Казахстане. Естественно, использование комплекса способствовало тому, что повстанческие группировки в республике не смогли связаться друг с другом и с «иностранными кураторами». Утратив командование, радикалы лишились связи, а после были разгромлены военными.

Нынешняя обстановка в республике сейчас спокойная, и уже с 13-14 января Россия будет выводить свою армию из Казахстана.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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