Александр Нестеров. ЧРЗ «Полет» займется усовершенствованием аэропорта в Таганроге

Вчера, 23:36

Наталья Жданова

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Александр Нестеров. ЧРЗ «Полет» займется усовершенствованием аэропорта в Таганроге

Генеральный директор Челябинского радиозавода «Полет» Александр Нестеров рассказал о новом проекте предприятия и о том, что будет сделано в ходе реновации аэропорта «Южный», расположенного в Ростовской области на берегу Таганрогского залива.

Челябинский радиозавод стал победителем тендера на выполнение работ по модернизации таганрогского аэропорта, предусмотренных Федеральной целевой программой «Развитие ОПК». ЧРЗ «Полет» (входит в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» ГК Ростех) предстоит кардинально обновить инфраструктуру аэропорта. На эти цели в федеральном бюджете запланировано выделить свыше 250 млн рублей.

Таганрогский аэропорт «Южный» был основан в 70-х годах прошлого столетия как объект двойного назначения. Сегодня он не принимает гражданские самолеты, а используется ТАНТК им. Бериева в качестве испытательной площадки для авиационных комплексов. «Концерн «Вега», в структуру которого входит Челябинский радиозавод «Полет» и ТАНТК объединяет давнее и весьма успешное сотрудничество как в области разработки авиационной техники, так и в сфере предоставления дополнительных сервисных услуг. Реконструкция аэродромной базы таганрогского летно-испытательного комплекса – еще один значительный этап совместной работы предприятий, - рассказывает гендиректор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров. - В рамках модернизации таганрогский аэропорт будет оснащен инновационным оборудованием, позволяющим осуществлять испытания авиационных комплексов в соответствии с самыми строгими современными требованиями по безопасности».

Uендиректор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров 

Как уточнил Александр Геннадьевич, в рамках реновации аэропорт «Южный» будет оснащен новейшими инженерными системами в командно-диспетчерском пункте и радиотехническим оборудованием, современными наземными комплексами радиосвязи. Специалисты ЧРЗ «Полет» проведут модернизацию комплексов метеорологического обеспечения полетов. Кроме того, госконтрактом предусмотрено обновление всех инженерных систем на объекте, включая электроснабжение, отопление, вентиляцию, а также оптимизация транспортной доступности базы.

«В данном проекте ЧРЗ «Полёт» выступает как интегратор и генеральный подрядчик. В таком статусе Челябинский радиозавод с прошлого года входит в федеральную программу развития аэродромной инфраструктуры Российской Федерации, - добавил Александр Нестеров. - В результате проведенных работ летно-испытательная база в Таганроге получит инфраструктуру, соответствующую нормам годности к эксплуатации аэродромов экспериментальной авиации».

Начало работ по реконструкции намечено на октябрь текущего года. Завершить их планируется уже к концу 2021 года, уточнил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

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