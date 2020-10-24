На какую помощь от государства можно рассчитывать после рождения ребенка

Тот факт, что Россию ожидает демографическая яма, стал очевидным уже довольно давно. Чтобы минимизировать убыль населения, правительством были разработаны различные социальные программы. Их основная цель - стимулировать рождаемость и поддержать семьи с детьми. После появления ребенка на свет у родителей появляется право на получение различных пособий и выплат – единоразовых и ежемесячных.

Выплата при рождении ребенка

Получают такое пособие только один раз. Оформить выплату имеет право любой из родителей. Сделать это можно как по месту работы (если отец и/или мать официально трудоустроены), так и в органах социальной защиты (если оба не работают). Размер выплаты на каждого ребенка в 2020 году составляет 18 004,12 рублей. Таким образом, если на свет появилась двойня, родители имеют право на получение 36 тысяч, если тройня – 54 тысяч рублей.

Материнский капитал

Материнский (родительский капитал) - программа, которая реализуется с 2007 года. За это время не только происходила индексация выплаты, но и расширялись возможности использования полученной суммы.

Недавно право на материнский капитал получили родители первенцев, появившихся на свет в январе текущего года и позже. Размер маткапитала на первого ребенка сейчас составляет 466 617, на второго (если первый родился в период с 2007 по 2020 годы) - 616 617 рублей.

Программа имеет массу нюансов. Чтобы разобраться во всех деталях, можно прочесть актуальную статью про материнский капитал, написанную юристом в рамках бесплатной юридической консультации «Российской газеты».

Пособие на ребенка до 1,5 и до 3 лет

Право на получение этого пособия имеет тот родитель, который будет осуществлять уход за ребенком.

Что касается размера пособия на ребенка до полутора лет, то он составляет 40% от средней заработной платы матери или отца (в зависимости от того, кто из них будет его получать). При этом максимальная сумма не может превышать 27 984, 66 рублей. Если детей двое или больше, выплаты суммируются, но в любом случае в итоге не могут быть выше средней зарплаты родителя.

Если родители официально не трудоустроены, с февраля текущего года размер пособия составляет 3 375, 77 (в том случае, если ребенок один) и 6 751,54 (за второго, третьего и т.д.). При этом максимальная выплата составляет 13 503,1 рублей. Оформить пособие можно в органах социальной защиты.

Чтобы получить ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, нужно предоставить сведения о том, что доход составляет не более 2 прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

Кроме выплат, о которых мы упомянули, существуют и другие меры социальной поддержки (например, налоговые вычеты на детей), которые также позволяют сэкономить бюджет семьи.