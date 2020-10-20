Кредит под залог недвижимости, основные преимущества

Кредит под залог офисного помещения, равно как и кредит под залог другого коммерческого или жилого имущества – это отличная помощь для малого или среднего бизнеса. У предпринимателей, которые принимают решение расширить бизнес или если они нуждаются в кредите по другим причинам, всегда есть выбор: или получить необходимые средства, предоставив объемный пакет документов, зачастую под высокий процент, или же воспользоваться займом залогового кредитования.

Такой вид кредита не требует поручителей, он не является целевым, может быть выдан в любой валюте – это и есть его основные преимущества. Обычно размер займа составляет до пятидесяти процентов рыночной стоимости закладываемого офиса, однако, как показывает практика, многое зависит от самого заемщика, так что сроки, процентные ставки и размер кредита иногда пересматриваются в пользу клиента.

Еще одно преимущество кредитования под залог недвижимости – это не только возможность получить наличные средства. Заемщик, как и прежде, останется в праве в полном объеме пользоваться заложенным имуществом. У такого способа получения ссуды отсутствуют бюрократические проволочки, а предлагаемая ставка по кредиту обычно куда выгодней, чем среднее рыночное значение.

Кредит под залог имущества позволяет предпринимателю без лишних хлопот и быстро получить денежные средства, не указывая, а также не подтверждая, на какие цели берется займ. Некоторые банки, предлагая данную услугу для своих клиентов, придерживаются выгодных специальных программ лояльности.

Возможно оформление в залог любой коммерческой недвижимости, включая офисы, заведения досуга, магазины, производственно-складские помещения, расположенные в черте города либо в пригороде с высокими показателями деловой активности. Залоговое имущество оберегают от любого вида страхового риска на сумму кредита, помноженную на десять процентов. Зачастую договора о страховании необходимо продлевать каждый год. Для выплат разрабатывают индивидуальный график расчета или придерживаются ежемесячных выплат.

Разные организации предлагают разные условия выдачи кредита, разобраться в которых помогут брокерские компании. Обычно от офиса требуется наличие зарегистрированного права собственности, отсутствие обременений, чтобы исключить случаи того, что помещение сдано в аренду, экспертная оценка стоимости и состояния недвижимости.

Требования предъявляются и к владельцу бизнеса – он должен относиться к субъекту страны, где планируется получение займа, а его возраст должен попадать в рамки от двадцати двух до шестидесяти лет.