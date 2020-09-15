Как выбрать правильный матрас в Интернете

Мы довольно часто встречаемся с проблемой, когда, заказывая один товар, по факту получаем совсем другой, который только частично напоминает картинку товара, которого мы выбирали. Это основная проблема покупки товаров в интернете поскольку невозможностью проверить товар пользуются порядочные продавцы. Именно поэтому для того, чтобы выбрать правильный матрас, необходимо знать несколько важных деталей.

Наличие гарантии

Каждый товар должен иметь подробную характеристику, а при его покупке покупателю выдается паспорт матраса и гарантийный талон. Как правило, на матрасы дается гарантия от двух лет. Серьезные производители готовы гарантировать качество товара в течение 10-20 лет. Перед покупкой матраса необходимо заблаговременно поинтересоваться о наличии гарантии. Если ее нет - от продукции нужно отказаться, несмотря на ее выгодную цену.

Возврат некачественного товара

Иногда бывает так, что даже матрасы с гарантией могут иметь определенные дефекты, которые видны после того, как товар распаковать. Нужно помнить, что каждый клиент любого магазина в том числе интернет магазина имеет право вернуть товар в течение 14 дней, если его качество является ненадлежащей или имеет очевидные дефекты.

Составляющие изделия

При выборе матраса нужно подробно читать характеристики, поскольку для изготовления жестких и мягких матрасов могут использоваться различные наполнители. Есть наполнители более дорогие и наполнители менее дорогие, но нужно знать, что покупая недорогую продукцию, она не будет служить долго. Наиболее надежным материалом для изготовления жестких матрасов является волокно кокоса. Многие производители ставят продукцию из этого материала высокую цену, однако это не касается производителей матрасов Corretto, которые недавно появились на российском рынке и успешно завоевывают его.

Сегодня производитель предлагает три вида продукции? которые отличаются между собой по жесткости. В частности, это матрасы слабой, средней и сильной жесткости. Для изготовления жестких ортопедических матрасов используются волокно кокоса. И несмотря на использование дорогого сырья, цена матраса доступна, что выгодно отличает его среди конкурентов.

Доставка

Очень важно при покупке матраса обращать внимание и на службу доставки, которая используется. В частности матрас является той продукцией, которую целесообразно заказывать с доставкой до самого дома. Компания ОК МАТРАС сотрудничает с надежными перевозчиками, которые гарантируют качество доставки и сохранность товара.

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