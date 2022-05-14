На Украине погибли не менее 40 солдат из Свердловской области: опубликован список

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО
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Вот уже более двух с половиной месяцев длится специальная военная операция России на территории Украины. Минобороны страны только дважды сообщало о потерях. Последний раз - 25 марта. Тогда было сказано о 1351 погибшем военнослужащем. Однако информация была предоставлена в целом по стране, без разбивки по регионам.
Журналисты издания 66.ру подняли данные из открытых источников и подсчитали потери Свердловской области в спецоперации.
Первые сведения о погибших жителях региона появились в СМИ примерно в середине марта. С того самого времени, как утверждается, такие новости появляются с периодичностью в два-три дня.
Журналисты сами насчитали не менее 40 погибших и опубликовали список. Они попробовали получить официальный комментарий в пресс-службе Центрального военного округа, но в ведомстве сведения не предоставили, заявив, что они являются «государственной тайной».
«Нет возможности предоставить [эти] данные на основании Указа президента РФ 28 мая 2015 года № 273 пункт 10, [исходя из которого] все данные являются государственной тайной», — такой ответ получило издание из ЦВО.
Добавим, что корреспонденты также указали ссылки на открытые источники, из которых они черпали информацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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