На Украине погибли не менее 40 солдат из Свердловской области: опубликован список

Вот уже более двух с половиной месяцев длится специальная военная операция России на территории Украины. Минобороны страны только дважды сообщало о потерях. Последний раз - 25 марта. Тогда было сказано о 1351 погибшем военнослужащем. Однако информация была предоставлена в целом по стране, без разбивки по регионам.

Журналисты издания 66.ру подняли данные из открытых источников и подсчитали потери Свердловской области в спецоперации.

Первые сведения о погибших жителях региона появились в СМИ примерно в середине марта. С того самого времени, как утверждается, такие новости появляются с периодичностью в два-три дня.

Журналисты сами насчитали не менее 40 погибших и опубликовали список. Они попробовали получить официальный комментарий в пресс-службе Центрального военного округа, но в ведомстве сведения не предоставили, заявив, что они являются «государственной тайной».

«Нет возможности предоставить [эти] данные на основании Указа президента РФ 28 мая 2015 года № 273 пункт 10, [исходя из которого] все данные являются государственной тайной», — такой ответ получило издание из ЦВО.

Добавим, что корреспонденты также указали ссылки на открытые источники, из которых они черпали информацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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