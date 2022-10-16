В Волгограде осудили 52-летнего контрактника, уклонившегося от службы

Сегодня, 15:14

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В Волгограде осудили 52-летнего контрактника, уклонившегося от службы
Фото из открытых источников

52-летнего контрактника Эдуарда Мирзоева осудили в Волгограде.

Мужчина до того как заключить контракт с Минобороны РФ, работал спасателем в Ростове-на-Дону, пишет V1.RU. В прошлом году  он отправился на фронт в зону проведения «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Мужчина служил мотострелком.

После трех месяцев участия в боевых действиях мужчина вернулся домой. С 4 января 2023 года он находился дома, но звонил в часть и говорил, что хочет отправиться в зону боевых действий. Тем не менее весной его уведомили, что он самовольно оставил часть.

Со слов мужчины, когда его отпустили домой, он подумал, что это не короткий отпуск, а что у него закончился контракт. Но теперь ему придется провести 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Соответствующее решение вынес судья волгоградского гарнизонного суда Алексей Шестопалов

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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