В Волгограде осудили 52-летнего контрактника, уклонившегося от службы

52-летнего контрактника Эдуарда Мирзоева осудили в Волгограде.

Мужчина до того как заключить контракт с Минобороны РФ, работал спасателем в Ростове-на-Дону, пишет V1.RU. В прошлом году он отправился на фронт в зону проведения «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Мужчина служил мотострелком.

После трех месяцев участия в боевых действиях мужчина вернулся домой. С 4 января 2023 года он находился дома, но звонил в часть и говорил, что хочет отправиться в зону боевых действий. Тем не менее весной его уведомили, что он самовольно оставил часть.

Со слов мужчины, когда его отпустили домой, он подумал, что это не короткий отпуск, а что у него закончился контракт. Но теперь ему придется провести 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Соответствующее решение вынес судья волгоградского гарнизонного суда Алексей Шестопалов

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»