«Это Сталинград, мы Сталинград!»: как поселок у границы с Казахстаном отправляет мужчин на СВО

В России проходит мобилизация и со всей страны собирают мужчин, чтобы отправить их на фронт на территории Украины.

Журналист E1.RU Ирина Порозова рассказала о том, как проходит мобилизация в поселке Эльтон Волгоградской области. Это небольшой поселок на границе с Казахстаном. В нем проживает около 2,8 тыс. человек, и из них повестки получили уже 117.

«Мы идем по поселку и замечаем группу местных мужиков, собравшихся вокруг машины. Их там человек 10–15. Почти все — казахи, лет 40–50. Сегодня четверг, время девять утра, а они уже изрядно подвыпившие. Им недавно пришли повестки», - пишет Порозова.

Мобилизованных из Эльтона отправят на полигон под Волгоградом, где они пройдут подготовку и отправятся на фронт.

Журналисты обратились в пресс-службу губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова за комментариями касательно мобилизации в регионе. Но там заявили, что комментарии на эту тему дает только военный комиссариат Волгоградской области. С военкоматом журналистам связаться не удалось, так как там на звонки отвечать не стали.

Стоит отметить, что в Чечне мобилизации не будет. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об этом накануне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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