В Волгограде бюджетники пожаловались на добровольно-принудительные пожертвования в фонд СВО

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Сотрудники бюджетных организаций жалуются на то, что им приходится делать выплаты в фонд поддержки специальной военной операции. Причем, пожертвования, которые всегда считались делом добровольным, на самом деле являются добровольно-принудительными. Об этом сообщает издание V1.ru.
По информации источника, сразу несколько бюджетников в разговоре с журналистами заявили о том, что их принуждают написать заявление, в соответствии с которым они просят о том, чтобы из их заработной платы ежемесячно удерживали сумму в размере 5-10% - деньги пойдут в фонд СВО.
«Ладно бы у нас были заработки, как у наших начальников или губернатора, который, как говорят, всю зарплату пожертвовал в фонд. Но, извините, у некоторых оклад ниже средней зарплаты по региону», - нарекает одна из собеседниц издания.
Журналисты связались с пресс-службой администрации, чтобы прояснить ситуацию и узнать, действительно ли имело место факт принуждения. Однако ответ не был развернутым. В администрации заверили:
«Перечисление в фонд является добровольным».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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