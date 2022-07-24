Дочь лишилась отца: погибшего в Украине младшего сержанта Шутова похоронили в Волгограде

В пятницу, девятого сентября, в Волгограде на Верхнезаречинском кладбище похоронили еще одного убитого в ходе специальной военной операции в Украине военного - 34-летнего младшего сержанта Александра Шутова. Об этом информирует издание V1.RU , которое связалось с областным военкоматом. В ведомстве официально подтвердили журналистам гибель сержанта.

У Александра, который родился и вырос в Волгограде, осталась дочь. В своей соцсети он публиковал много снимков с ней.

Шутов окончил школу №29. После нее стал учеником ПТУ, а затем влился в ряды ВС РФ на срочную службу. Вернувшись с армии, трудоустроился на Волгоградский алюминиевый завод.

«Судя по фото с личной страницы волгоградца, он также работал полицейским», - отмечает источник.

Сегодня в Волгограде похоронят еще одного погибшего в Украине сержанта - 41-летнего Александра Меньшикова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700