Дочь лишилась отца: погибшего в Украине младшего сержанта Шутова похоронили в Волгограде

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В пятницу, девятого сентября, в Волгограде на Верхнезаречинском кладбище похоронили еще одного убитого в ходе специальной военной операции в Украине военного - 34-летнего младшего сержанта Александра Шутова. Об этом информирует издание V1.RU, которое связалось с областным военкоматом. В ведомстве официально подтвердили журналистам гибель сержанта.
У Александра, который родился и вырос в Волгограде, осталась дочь. В своей соцсети он публиковал много снимков с ней.
Шутов окончил школу №29. После нее стал учеником ПТУ, а затем влился в ряды ВС РФ на срочную службу. Вернувшись с армии, трудоустроился на Волгоградский алюминиевый завод.
«Судя по фото с личной страницы волгоградца, он также работал полицейским», - отмечает источник.
Сегодня в Волгограде похоронят еще одного погибшего в Украине сержанта - 41-летнего Александра Меньшикова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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