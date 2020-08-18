Почему уборку после ремонта нужно доверить профессионалам

Переезд в новый дом, здание или помещение после ремонта – это, безусловно, приятное событие для каждой семьи так и для компании или крупного бизнеса. Современные отделочные материалы, обновленный интерьер, да и вообще смена обстановки – все это способствует улучшению качества нашей жизни, условий для работы и отдыха.

Ремонт – дело сложное, затратное. Мало кто поспорит с тем, что ремонт или отделку помещений надо поручать только надежным профессионалам. В таком случае можно быть уверенным, что каждый потраченный вами рубль – это не расходы, а инвестиция. Инвестиция в ваш комфорт и уют.

Точно так же стоит относиться и к финишной уборке после ремонта помещений. Ведь часто, у ремонтных работ есть неизбежные последствия – остатки отделочных материалов, строительный мусор и пыль в самых разных местах и т.п. И важно не просто все отмыть и почистить, а сделать это так, чтобы не нанести вреда отделочным материалам, мебели, оборудованию, офисной или домашней технике.

Поэтому чтобы быстро, качественно, безопасно избавиться от последствий ремонта или строительства, чтобы не тратить впустую деньги, время и нервы - наймите профессионалов с соответствующей квалификацией и технологиями. Есть немало клининговых компаний, которые предоставляют или даже специализируются на так называемой послестроительной уборке. С услугами одной из таких компаний подробнее можно ознакомиться на https://topclean.ru/.

Как сэкономить на послестроительной уборке.

Нередко бывает так – ремонт тянется долго, сроки нарушены и не хватает времени чтобы подготовить помещение. В последний момент заказчик спохватывается, что надо сделать уборку и часто вынужден выбирать ту клининговую компанию, которая попадется под руку, кто сидит в настоящий момент без работы. Вполне можно найти хорошего провайдера и таким образом, но подрядчик, у которого достаточно ресурсов, опыта, квалификации, клиентов, обычно без дела не сидит и заказы расписаны надолго вперед.

Поэтому лучше заранее спланировать и обсудить с клининговой компанией дату начала и сроки проведения работ по послестроительной уборке. Во-первых, в таком случае у вас больше времени на выбор подрядчика. Во-вторых, подрядчик охотнее сделает вам скидку, если работы не срочные. Когда у вас работы запланированы заранее и достаточно времени до окончания ремонта, тогда и выбора предложений от разных провайдеров у вас больше.

Еще один очень важный момент, если вы дорожите своим временем и не хотите переплачивать за послестроительную уборку. К послестроительной уборке помещений надо приступать только тогда, когда все отделочные или ремонтные работы полностью завершены! Бригаде уборщиков ничто и никто не мешает исполнить свои обязательства качественно, в срок и с минимальными затратами. Соответственно, и счет за послестроительную уборку будет для вас минимальным. В противном случае уборку придется проводить неоднократно – а это, опять же, сдвигает сроки сдачи объекта, ведет к дополнительным расходам.

И наконец, вы всегда сможете получить максимальную выгоду от клининговой компании, если заключить с ней договор на ежедневное обслуживание вашего объекта. Ведь любому провайдеру выгодно сотрудничество на постоянной основе. В таком случае, можно рассчитывать на скидку в 20 - 30 а то и в 50% на услуги послестроительной уборки.

Резюме.

Планируйте послестроительную уборку заранее, выбирайте «своего» подрядчика с достаточным опытом и компетенциями, добивайтесь от него максимально выгодных условий, если есть необходимость – включайте послестроительную уборку в пакет услуг по ежедневной уборке. В таком случае все, что вы потратите на послестроительную уборку можно расценивать как надежную инвестицию в комфорт и качество жизни, работы, отдыха!