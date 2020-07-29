Все что нужно знать о кредитной карте Тинькофф Platinum

Карта Тинькофф Platinum – известная кредитная карта банка с премиальными возможностями и удобным пользованием в повседневной жизни. Данная карта имеется у более чем 4 млн россиян - это говорит о том, что она отличается выгодными условиями обслуживания.

Максимальный размер кэшбэка составляет 30% от стоимости товара. Тип кредитной карты: MasterCard World, оснащена магнитной лентой и чипом. Оформляется только через интернет, что не составляет ни малейшего труда в отправлении заявки. Также выпускаются именные карточки, что служит приятным бонусом.

Процентная ставка рассчитывается для каждого индивидуально:

12-29,9% годовых при условии оплаты картой;

При снятии наличных ставка составляет 30-49,9% годовых;

На величину процента влияет также: Уровень дохода; Кредитная история; Возможность рисков; Репутация клиента;



Для того, чтобы снять наличные через терминал, необходимо будет заплатить комиссию, она составляет 2,9%. Комиссия списывается в любом банкомате.

Кредитные карты Тинькофф Platinum имеют множество преимуществ:

Если правильно пользоваться данным продуктом, то можно вынести для много выгоды для себя и в полной мере оценить все достоинства кредитки, к примеру:

Рассрочка 0% в любых магазинах, без переплаты до 365 дней;

Быстрое решение по кредиту, для одобрения кредита нужен только паспорт;

Погасить задолженность можно без комиссии;

Если вы не успеваете погасить кредит в период без процентов, то ставка по карте будет составлять 12%;

Большой возврат по кеш бэку до 30%;

Простой и интересный интерфейс со множеством удобств;

Курьерская доставка карты до дома;

Поддержка клиентов 24/7;

Бесплатное оформление;

Партнерами данного банка являются множество известных брендов и компаний:

Nike;

Pandora;

Google Play;

Ozon;

Aliexpress;

EBay;

Мегафон;

Связной;

Также «Тинькофф» имеет сотрудничество со множеством организаций из сферы здоровья - это делает карту банка очень надежной и безопасной, а также это повышает лояльность его клиентов – особенно в данной ситуации, распространенной по всему миру. К компании присоединились «Хорошая Аптека», «Аптеки Озерки» и т.д.

Подобрать удобный вариант кредитной карты вы легко сможете с помощью сервиса Выберу.ру. Для оформления кредитной карты Тинькофф Platinum нужно предоставить верные данные о себе. Кредитку может оформить гражданин РФ в возрасте от 18 до 70 лет.