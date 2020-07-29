Все что нужно знать о кредитной карте Тинькофф Platinum

Карта Тинькофф Platinum – известная кредитная карта банка с премиальными возможностями и удобным пользованием в повседневной жизни. Данная карта имеется у более чем 4 млн россиян - это говорит о том, что она отличается выгодными условиями обслуживания.
Максимальный размер кэшбэка составляет 30% от стоимости товара. Тип кредитной карты: MasterCard World, оснащена магнитной лентой и чипом. Оформляется только через интернет, что не составляет ни малейшего труда в отправлении заявки. Также выпускаются именные карточки, что служит приятным бонусом.
Процентная ставка рассчитывается для каждого индивидуально:
Для того, чтобы снять наличные через терминал, необходимо будет заплатить комиссию, она составляет 2,9%. Комиссия списывается в любом банкомате.
Кредитные карты Тинькофф Platinum имеют множество преимуществ:
Если правильно пользоваться данным продуктом, то можно вынести для много выгоды для себя и в полной мере оценить все достоинства кредитки, к примеру:
Партнерами данного банка являются множество известных брендов и компаний:
Также «Тинькофф» имеет сотрудничество со множеством организаций из сферы здоровья - это делает карту банка очень надежной и безопасной, а также это повышает лояльность его клиентов – особенно в данной ситуации, распространенной по всему миру. К компании присоединились «Хорошая Аптека», «Аптеки Озерки» и т.д.
Подобрать удобный вариант кредитной карты вы легко сможете с помощью сервиса Выберу.ру. Для оформления кредитной карты Тинькофф Platinum нужно предоставить верные данные о себе. Кредитку может оформить гражданин РФ в возрасте от 18 до 70 лет.
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