Все что нужно знать о кредитной карте Тинькофф Platinum

Сегодня, 14:31

Наталья Жданова

0

Image 16+
Все что нужно знать о кредитной карте Тинькофф Platinum

Карта Тинькофф Platinum – известная кредитная карта банка с премиальными возможностями и удобным пользованием в повседневной жизни. Данная карта имеется у более чем 4 млн россиян - это говорит о том, что она отличается выгодными условиями обслуживания.

Максимальный размер кэшбэка составляет 30% от стоимости товара. Тип кредитной карты: MasterCard World, оснащена магнитной лентой и чипом. Оформляется только через интернет, что не составляет ни малейшего труда в отправлении заявки. Также выпускаются именные карточки, что служит приятным бонусом.

Процентная ставка рассчитывается для каждого индивидуально:

  • 12-29,9% годовых при условии оплаты картой;
  • При снятии наличных ставка составляет 30-49,9% годовых;
  • На величину процента влияет также:
    • Уровень дохода;
    • Кредитная история;
    • Возможность рисков;
    • Репутация клиента;

Для того, чтобы снять наличные через терминал, необходимо будет заплатить комиссию, она составляет 2,9%. Комиссия списывается в любом банкомате.
Кредитные карты Тинькофф Platinum имеют множество преимуществ:

Если правильно пользоваться данным продуктом, то можно вынести для много выгоды для себя и в полной мере оценить все достоинства кредитки, к примеру:

  • Рассрочка 0% в любых магазинах, без переплаты до 365 дней;
  • Быстрое решение по кредиту, для одобрения кредита нужен только паспорт;
  • Погасить задолженность можно без комиссии;
  • Если вы не успеваете погасить кредит в период без процентов, то ставка по карте будет составлять 12%;
  • Большой возврат по кеш бэку до 30%;
  • Простой и интересный интерфейс со множеством удобств;
  • Курьерская доставка карты до дома;
  • Поддержка клиентов 24/7;
  • Бесплатное оформление;

Партнерами данного банка являются множество известных брендов и компаний:

  • Nike;
  • Pandora;
  • Google Play;
  • Ozon;
  • Aliexpress;
  • EBay;
  • Мегафон;
  • Связной;

Также «Тинькофф» имеет сотрудничество со множеством организаций из сферы здоровья - это делает карту банка очень надежной и безопасной, а также это повышает лояльность его клиентов – особенно в данной ситуации, распространенной по всему миру. К компании присоединились «Хорошая Аптека», «Аптеки Озерки» и т.д.

Подобрать удобный вариант кредитной карты вы легко сможете с помощью сервиса Выберу.ру. Для оформления кредитной карты Тинькофф Platinum нужно предоставить верные данные о себе. Кредитку может оформить гражданин РФ в возрасте от 18 до 70 лет.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Все что нужно знать о кредитной карте Тинькофф Platinum

Сегодня, 14:31

Польша побоялась размещать истребители F-35 у границ России

29-07-2020, 10:45

Роспотребнадзор назвал виды мошенничества во время пандемии

28-04-2020, 13:09

«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

1-04-2020, 12:40

Интерес к Dogecoin (DOGE) растет - разбираем простые способы приобрести мелкие цифровые монеты

13-03-2020, 18:59

Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее

11-03-2020, 08:43

В РПЦ прокомментировали прогноз Цукерберга на ближайшее десятилетие

4-02-2020, 09:37

В сети обнародовано страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе

2-02-2020, 15:47

В Бермудском треугольнике обнаружен пропавший 95 лет назад корабль

29-01-2020, 19:48

Назван лучший турецкий сериал сезона 2019-2020

23-01-2020, 11:19

Священнослужитель рассказал, с кого крещенская вода не смоет все грехи

18-01-2020, 12:03

Asos решил проблему полных покупателей

16-01-2020, 13:38

В сериале «Мир Дикого Запада» есть предсказание о гражданской войне в России

13-01-2020, 18:38

Предсказавший пожар в Нотр-Даме экстрасенс дал мрачный прогноз на 2020 год

2-01-2020, 08:54

Экипаж МКС показал свою новогоднюю елку

30-12-2019, 22:42

Осторожно! Воруют контент: kfaktiv.ru, drive-land.net, foto-volos.ru, tom3.ru, tppchita.ru, griskomed.ru, stportal.ru

26-12-2019, 11:08

Внимание! Воры контента: triboona.ru, gazeta.kg, vo-gazeta.ru, mysovets.ru

26-12-2019, 10:45

31 декабря канал Россия-1 покажет отреставрированную версию фильма «Ирония Судьбы, или С легким паром!»

24-12-2019, 22:34

«Берегите, что есть»: Астрологи ухудшили прогноз на 2020 год

8-12-2019, 20:03

Казахстан может присоединиться к проекту «Сила Сибири»

26-11-2019, 11:47

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров