«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

Наибольший интерес за последние две недели у россиян вызвал фильм "Заражение" Стивена Содерберга и российский сериал "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Также граждане РФ активно интересовались кинокартинами "Холоп" Клима Шипенко и "Джентльмены" Гая Ричи. Второе место среди наиболее просматриваемых фильмов заняла комедия "Последний министр" Романа Волобуева, на третьей позиции в списке оказалась драма-биография "Магомаев", главную роль в которой сыграл Милош Бикович.

В период пандемии возросла посещаемость "КиноПоиска". Так, 29 марта сервис посетили 3 миллиона 863 тысячи зрителей. Этот показатель практически в полтора раза выше, чем в воскресенье 2 марта, когда в РФ еще не было активной кампании против COVID-19. Посещаемость портала за последний месяц составила более 50 миллионов юзеров Сети.