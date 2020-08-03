Кредитование в коронакризис: когда можно ждать возобновления спроса

Пандемия оказывает влияние (в большинстве случаев негативное) практически на все сферы, включая кредитование: во втором квартале 2020 года в Украине зафиксирован низкий спрос на кредиты среди населения. Однако, по мнению банков, увеличение спроса можно ожидать уже в ближайшие 3 месяца.

Что происходило в сфере кредитования

Итак, второй квартал 2020 года ознаменовался низким спросом на кредиты (в т.ч. на потребительские). Снижение интереса к кредитным продуктам среди населения связывается в первую очередь с тем, что потребительские настроения жителей Украины находятся в подавленном состоянии. Кроме того, заметно снижаются расходы на приобретение товаров длительного пользования. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с развитием пандемии. С целью поддержания интереса к своим продуктам финучреждения снижали ставки (эта закономерность заметна уже на протяжении четырех кварталов подряд). Однако, на протяжении двух кварталов зафиксирована и другая, на этот раз негативная, тенденция: заметно снизился уровень одобрения заявок банками.

При этом в условиях, когда многие оказались на карантине, популярностью стало пользоваться онлайн-кредитование. Кредит онлайн на карту возможно оформить без посещения офиса финансовой компании (как правило, такие займы выдаются микрофинансовыми организациями), а к заемщикам предъявляются достаточно лояльные требования (если сравнивать с банковским кредитованием).

Что касается кредитования малого и среднего бизнеса, то по сравнению с первым кварталом, во втором произошел некоторый рост. Факторами возрастания интереса выступают удешевление стоимости кредитов, реструктуризация долга, а также возникшая у бизнеса потребность в запасах средств в условиях коронакризиса.В то же время среди представителей крупного бизнеса наблюдалось снижение спроса: данная категория, напротив, не нуждалась в оборотном капитале и не испытывала потребности в запасах средств.

Нужно отметить, что в апреле–июне банки пошли по пути ужесточения требований к заемщикам. Если говорить о бизнесе, то ужесточение политики по отношению к данной категории заемщиков связано с тем, что банки прогнозировали ухудшение их платежеспособности и в целом снижение экономической активности.

Прогнозы финансовых учреждений

С 18 июня по 9 июля 2020 года НБУ провел опрос среди менеджеров более чем двух десятков банков. Нацбанку Украины удалось выяснить, что финорганизации рассчитывают на восстановление спроса на кредиты в сочетании со смягчением условий уже в следующем квартале. Более половины опрошенных прогнозируют увеличение объема кредитного портфеля в ближайшие 12 месяцев. В III квартале ожидается возрастание интереса и к потребительским кредитам и к ипотеке. Также среди ожиданий – рост интереса к кредитным продуктам со стороны малого и среднего бизнеса. Также финансовые учреждения планируют восстановление роста объема депозитов. Более половины опрошенных прогнозирует приток средств как от населения, так и от бизнеса.

Банки, как показал опрос НБУ, оптимистично смотрят на перспективы увеличения объема корпоративного портфеля. Наряду с этим крупные представители рынка ожидают, что качество кредитных портфелей будет ухудшаться (правда, если сравнивать ожидания предыдущего квартала с результатами нового опроса, то настроения все же несколько улучшились).

Таким образом, результаты опроса НБУ свидетельствуют: пик негативных ожиданий уже преодолен. С большой долей вероятности осенью будет наблюдаться увеличение спроса на кредиты, а условия их предоставления, скорее всего, станут более демократичными.