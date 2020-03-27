В Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке

27-03-2020, 18:44

Ольга Громова

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В Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке

Семья скончавшегося от коронавируса мужчины из Тернопольской области в Украине поделилась с СМИ жуткими подробностями того, как им выдавали тело.

Дочь 68-летнего больного поведала, что ее сестре позвонили из больницы и рассказали, что приехать в больницу надо на своем транспорте, с гробом.

Когда все это организовали и подъехали к медучреждению, в больнице повели себя совсем странно. Тело покойного выставили на улицу в полиэтиленовом мешке. При этом медработники даже не посчитали необходимым проинструктировать родственников умершего, как необходимо провести захоронение.

«Отец весил 100 кг. Положили тело папы сами в гроб, не имея никакой защитной одежды. Когда сестра звонила в больницу, ей сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности. Дальше гроб не могли в бус засунуть. Тогда уже звонила главному врачу, а он посоветовал просить людей», - поведала женщина.

Но и это еще не все. К кому бы ни обращались родственники умершего, все отворачивались от них - никто не хотел подвергать себя опасности.

И только спустя два часа вышел врач в защитном костюме и помог гроб поставить в машину. А потом родственники не могли организовать могилу - все, к кому они обращались, отказывались копать. И только местные власти нашли человека, который выкопал могилу.

«Опускали тело мэр, его заместитель, председатель сельского совета и мой шурин. Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был вечер», - рассказала девушка.
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