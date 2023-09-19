Воздушная тревога в Киеве звучала более 1000 часов

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В Киеве за время российской военной операции сирены воздушной тревоги звучали более 1 тысячи часов или полтора месяца, заявил глава администрации Попко. Ночью в городе опять прогремели взрывы, работала ПВО, а утром вновь объявили тревогу.
С начала российской военной операции сирены воздушной тревоги в Киеве в общей сложности звучали уже более 1 тысячи часов, заявил глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко.
«Только представьте: полтора месяца непрерывной тревоги», — приводит его слова киевская администрация в телеграм-канале.
Попко сообщил, что в ночь на 21 сентября воздушная тревога в Киеве продлилась более двух часов, в нескольких районах упали обломки сбитых ракет. В Шевченковском районе повреждена газовая труба, в Дарницком — нежилые помещения и автомобили, возник пожар. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, отметил Попко.
Мэр Киева Виталий Кличко также рассказал, что в Дарницком районе обломки упали на территории инфраструктурного объекта и станции техобслуживания. По его данным, пострадали семь человек, трое госпитализированы. В Святошинском районе отключали свет, затем энергоснабжение восстановили.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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