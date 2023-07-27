В прессе США: боевые действия на территории Украины превратились в войну беспилотников

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Аналитики из западных стран заявили о том, что боевые действия на территории Украины превратились в войну беспилотинков.
«Военная спецоперация» на территории Украины продолжается уже 17 месяцев, пишет «Военное обозрение». И за это время дроны взяли на себя многие функции, ранее выполнявшиеся пилотируемыми самолетами или более дорогими автономными платформами.
В статье, размещенной порталом 19FortyFive, американский военный эксперт и консультант по оборонным вопросам Нолан Питерсон пишет о том, что уже были случаи, когда украинские дроны протаранили группу российских БПЛА над полем боя.
Из-за увеличения частоты использования дронов возникла необходимость развития систем борьбы с ними. В западных СМИ мелькала информация о том, что ВСУ теряют каждый месяц примерно десять тысяч беспилотников различного формата, и Нолан Питерсон полагает, что ВС РФ несут аналогичные потери.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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