В прессе США: боевые действия на территории Украины превратились в войну беспилотников

Аналитики из западных стран заявили о том, что боевые действия на территории Украины превратились в войну беспилотинков.

«Военная спецоперация» на территории Украины продолжается уже 17 месяцев, пишет «Военное обозрение». И за это время дроны взяли на себя многие функции, ранее выполнявшиеся пилотируемыми самолетами или более дорогими автономными платформами.

В статье, размещенной порталом 19FortyFive, американский военный эксперт и консультант по оборонным вопросам Нолан Питерсон пишет о том, что уже были случаи, когда украинские дроны протаранили группу российских БПЛА над полем боя.

Из-за увеличения частоты использования дронов возникла необходимость развития систем борьбы с ними. В западных СМИ мелькала информация о том, что ВСУ теряют каждый месяц примерно десять тысяч беспилотников различного формата, и Нолан Питерсон полагает, что ВС РФ несут аналогичные потери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»