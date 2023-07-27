В прессе США: боевые действия на территории Украины превратились в войну беспилотников

Сегодня, 15:19

Image 16+
В прессе США: боевые действия на территории Украины превратились в войну беспилотников
Фото из открытых источников

Аналитики из западных стран заявили о том, что боевые действия на территории Украины превратились в войну беспилотинков.

«Военная спецоперация» на территории Украины продолжается уже 17 месяцев, пишет «Военное обозрение». И за это время дроны взяли на себя многие функции, ранее выполнявшиеся пилотируемыми самолетами или более дорогими автономными платформами.

В статье, размещенной порталом 19FortyFive, американский военный эксперт и консультант по оборонным вопросам Нолан Питерсон пишет о том, что уже были случаи, когда украинские дроны протаранили группу российских БПЛА над полем боя.

Из-за увеличения частоты использования дронов возникла необходимость развития систем борьбы с ними. В западных СМИ мелькала информация о том, что ВСУ теряют каждый месяц примерно десять тысяч беспилотников различного формата, и Нолан Питерсон полагает, что ВС РФ несут аналогичные потери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В прессе США: боевые действия на территории Украины превратились в войну беспилотников

Сегодня, 15:19

Стало известно, какими морскими дронами ВСУ атакуют корабли РФ

Сегодня, 12:34

Военкор Медведев объяснил, что произойдет если ВС Украины возьмут Клещеевку

Вчера, 08:04

Военный эксперт Кнутов: Похоже, начинается основная фаза контрнаступления ВС Украины

27-07-2023, 12:04

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи: наступление ВСУ идет по плану

27-07-2023, 09:14

NYT: началась основная фаза контрнаступления армии ВСУ

27-07-2023, 07:54

WP: ВС РФ ежемесячно уничтожают от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

26-07-2023, 14:54

Военкоры «Русской весны» рассказали о тяжелых боях ВС РФ за Клещеевку

26-07-2023, 09:34

Эксперт Чадаев: мини-дроны Black Hornet, которые США поставят Украине, эффективны только при массовом использовании

25-07-2023, 17:44

Эксперт Сивков перечислил варианты серьезных украинских угроз Крыму и Черноморскому флоту

25-07-2023, 10:34

«Forbes»: Украина не смогла полностью заменить советские системы С-300

24-07-2023, 11:34

Глава Минцифры Украины Федоров об атаках БПЛА на Москву и Крым: «Этого будет больше»

24-07-2023, 08:59

WarGonzo: На Угледарском участке ВС Украины вышли в тыл российским позициям

23-07-2023, 12:34

«Самые комфортабельные — у командования»: самарский мобилизованный показал блиндажи на СВО РФ

21-07-2023, 08:09

Сырский заявил, что ВСУ создали все условия для взятия Бахмута

20-07-2023, 15:14

Ходаковский: Москитная тактика противника особого успеха ему не приносит

20-07-2023, 14:54

«РусВесна»: ВСУ вгрызаются в лесопосадки, у Клещеевки идут тяжелые бои

20-07-2023, 09:29

Военный эксперт Прохватилов призвал ВС РФ с осторожностью использовать новый танк «Армата» на СВО

19-07-2023, 16:14

Украинский генерал Сырский признал, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось

18-07-2023, 17:29

Эксперт Сивков заявил об информационном превосходстве ВС РФ над украинскими силами

18-07-2023, 12:39

Возможно, Вам будет интересно

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

27-07-2023, 13:54

0

Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....

Подробнее
Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

26-07-2023, 16:24

0

Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...

Подробнее
В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

27-07-2023, 17:49

0

Мобилизованный житель Свердловской области не получал зарплату с прошлого сентября. Об этом сообщает издание...

Подробнее
В Грузии россиян с круизного лайнера встретили митингом и напугали детей

В Грузии россиян с круизного лайнера встретили митингом и напугали детей

Вчера, 15:09

0

В Грузии продолжают показывать, как они «любят» россиян. Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grandeа,...

Подробнее
Вписались не туда: Китай окатил Европу холодным душем

Вписались не туда: Китай окатил Европу холодным душем

Сегодня, 10:29

0

Европа оказалась втянутой в «войну чипов», которая развернулась между Вашингтоном и Пекином. Известно, что Китай...

Подробнее
Венгерский министр считает, что условия для переговоров по Украине будут ухудшаться

Венгерский министр считает, что условия для переговоров по Украине будут ухудшаться

Вчера, 22:54

0

Сийярто призывает к активизации мирных переговоров в Украине. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров