Стало известно, какими морскими дронами ВСУ атакуют корабли РФ

В СМИ попала информация о том, какими морскими беспилотинками Украина атакует российские военные суда.

«Covert Shores» пишет о том, что по кораблям ВС РФ украинские военные наносят удары беспилотниками второго поколения Magura V5.

Это безэкипажные катера-камикадзе. Ими ВСУ атаковали летом этого года разведывательные корабли «Иван Хурс» и «Приазовье». Российские военные источники сообщали, что все дроны-камикадзе были сбиты.

«Нападения не имели результата, однако они продемонстрировали впечатляющий радиус действия», — отмечается в публикации.

Эксперты говорят о том, что новое поколение морских дронов имеет большую дальность применения. Управление ими осуществляется через сетевую радиостанцию с антенным ретранслятором либо посредством спутниковой связи.

Поэтому флоту РФ придется еще не раз столкнуться с такой проблемой. И, по мнению экспертов, ситуация будет сложной, если ВСУ устроят массированную атаку, чтобы пробить систему защиты от подобных ударов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»