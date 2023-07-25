Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи: наступление ВСУ идет по плану

Сегодня, 09:14

Image 16+
Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи: наступление ВСУ идет по плану
Фото из открытых источников

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи утверждает, что контрнаступление ВСУ идет в соответствии с планом и оправдывает ожидания Лондона. Об этом он сказал в интервью изданию «Daily Telegraph», передает ТАСС.

По его словам, над разработкой плана работали украинские военные, а также представители США, Великобритании и ряда других стран, которые поддерживают Украину.

«В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце — победа к сентябрю», — сказал Хиппи.

По его словам, он понимает, что «РФ никогда не будет слабым противником». Это важно учитывать, прорабатывать дальнейшие планы касательно того, как выстраивать оборонную линию в Европе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Военный эксперт Кнутов: Похоже, начинается основная фаза контрнаступления ВС Украины

Сегодня, 12:04

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи: наступление ВСУ идет по плану

Сегодня, 09:14

NYT: началась основная фаза контрнаступления армии ВСУ

Сегодня, 07:54

WP: ВС РФ ежемесячно уничтожают от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

Вчера, 14:54

Военкоры «Русской весны» рассказали о тяжелых боях ВС РФ за Клещеевку

Вчера, 09:34

Эксперт Чадаев: мини-дроны Black Hornet, которые США поставят Украине, эффективны только при массовом использовании

25-07-2023, 17:44

Эксперт Сивков перечислил варианты серьезных украинских угроз Крыму и Черноморскому флоту

25-07-2023, 10:34

«Forbes»: Украина не смогла полностью заменить советские системы С-300

24-07-2023, 11:34

Глава Минцифры Украины Федоров об атаках БПЛА на Москву и Крым: «Этого будет больше»

24-07-2023, 08:59

WarGonzo: На Угледарском участке ВС Украины вышли в тыл российским позициям

23-07-2023, 12:34

«Самые комфортабельные — у командования»: самарский мобилизованный показал блиндажи на СВО РФ

21-07-2023, 08:09

Сырский заявил, что ВСУ создали все условия для взятия Бахмута

20-07-2023, 15:14

Ходаковский: Москитная тактика противника особого успеха ему не приносит

20-07-2023, 14:54

«РусВесна»: ВСУ вгрызаются в лесопосадки, у Клещеевки идут тяжелые бои

20-07-2023, 09:29

Военный эксперт Прохватилов призвал ВС РФ с осторожностью использовать новый танк «Армата» на СВО

19-07-2023, 16:14

Украинский генерал Сырский признал, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось

18-07-2023, 17:29

Эксперт Сивков заявил об информационном превосходстве ВС РФ над украинскими силами

18-07-2023, 12:39

Как взорвали Крымский мост: вероятный сценарий описал военный эксперт Матвийчук

17-07-2023, 17:59

«РБК-Украина»: атаку на Крымский мост спланировали СБУ и Военно-морские силы Украины

17-07-2023, 09:54

Залужный пообещал бить по территории России украинским оружием

15-07-2023, 12:04

Возможно, Вам будет интересно

У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

Вчера, 13:09

0

У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая, к тому же, является еще и майором...

Подробнее
Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Вчера, 16:24

0

Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...

Подробнее
Туроператоры рассказали, откуда в РФ поедут иностранцы после введения электронных виз

Туроператоры рассказали, откуда в РФ поедут иностранцы после введения электронных виз

24-07-2023, 15:34

0

В России с 1 августа начнет работать система электронных виз для иностранных туристов, передает RTN. Директор компании...

Подробнее
Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

25-07-2023, 13:44

0

Несколько месяцев ушло у мобилизованного из Тавды, чтобы восстановить документы. Мужчину мобилизовали из Тавlы и...

Подробнее
Военный эксперт Кнутов: беспилотники ВС Украины направлены на военные объекты Москвы и Подмосковья

Военный эксперт Кнутов: беспилотники ВС Украины направлены на военные объекты Москвы и Подмосковья

24-07-2023, 16:04

0

Атаки украинских беспилотников в Москве и столичном регионе в первую очередь направлены именно на военные объекты. Об...

Подробнее
Время платить. Отношения РФ с партнерами изменились

Время платить. Отношения РФ с партнерами изменились

Вчера, 09:19

0

Россия постепенно увеличила долю экспорта в рублях, сократив расчеты в долларах и евро. Об этом пишет РИА «Новости»,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров