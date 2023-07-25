Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи: наступление ВСУ идет по плану

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи утверждает, что контрнаступление ВСУ идет в соответствии с планом и оправдывает ожидания Лондона. Об этом он сказал в интервью изданию «Daily Telegraph», передает ТАСС.

По его словам, над разработкой плана работали украинские военные, а также представители США, Великобритании и ряда других стран, которые поддерживают Украину.

«В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце — победа к сентябрю», — сказал Хиппи.

По его словам, он понимает, что «РФ никогда не будет слабым противником». Это важно учитывать, прорабатывать дальнейшие планы касательно того, как выстраивать оборонную линию в Европе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»