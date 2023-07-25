NYT: началась основная фаза контрнаступления армии ВСУ

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Украинские военные начали главную фазу контрнаступления и формируют ударный кулак для прорыва линии обороны.
Об этом пишет издание «New York Times» (NYT), отмечая, что основной удар ВСУ нанесут в Запорожской области. Туда уже перебрасывают главные силы, которые были подготовлены украинскими войсками и западными инструкторами.
Издание получило информацию о том, что якобы украинское командование сообщило США о том, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области. Источники сообщают, что ВСУ намерены использовать те подразделения, которые оставались в резерве специально для контрнаступления.
«Это большое испытание», — сказал один высокопоставленный чиновник.
При этом украинское командование предполагает, что эта фаза контрнаступления затянется на 3-4 недели. ВСУ будут пробивать коридор к Азовскому морю и продвигаться к Крыму. Такие цели ставят сейчас перед украинскими подразделениями, поскольку для ВСУ важно разрезать российскую группировку и лишить РФ возможности использовать сухопутный путь в Крым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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