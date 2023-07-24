Эксперт Чадаев: мини-дроны Black Hornet, которые США поставят Украине, эффективны только при массовом использовании

Вчера, 17:44

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Эксперт Чадаев: мини-дроны Black Hornet, которые США поставят Украине, эффективны только при массовом использовании
Фото из открытых источников

Мини-беспилотники Black Hornet, которые, по сообщениям западных СМИ, Штаты намерены поставить Украине, эффективны будут только в случае их массового использования. Это утверждает политолог и эксперт по дронам Алексей Чадаев.

«Они эффективны при условии, если их в наличии тысячи. Когда их мало, особой погоды они не делают. 300 комплектов — это ни о чем. Это 300 человек, вооруженных индивидуальным летающим биноклем, способным смотреть не только прямо, но и криво», — растолковал специалист.

Он добавил, что в России уже отреагировали на то, что у противника появятся такие дроны. Образцы Black Hornet сейчас изучаются. Также специалисты работают над мерами по борьбе с мини-беспилотниками. О чем конкретно может идти речь, он не уточнил, но отметил, что смысла в РЭБ нет, так как такие коптеры летают не очень далеко от пилота.

Сегодня утром Associated Press со ссылкой на собственный источник сообщило, что такие дроны будут переданы Украине в новом пакете военной помощи на сумму $400 млн.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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