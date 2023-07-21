«Forbes»: Украина не смогла полностью заменить советские системы С-300

Сегодня, 11:34

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«Forbes»: Украина не смогла полностью заменить советские системы С-300
Фото из открытых источников

Украина не смогла полностью заменить старые советские системы ПВО С-300 зенитно-ракетными комплексами западного производства. Об этом сегодня пишет «Forbes».

Усилия западных союзников Украины, очевидно, недостаточны для того, чтобы прикрыть небо страны современными ЗРК. Советские комплексы С-300 все еще находятся на вооружении украинской армии.

«Украине необходимо еще хотя бы 18-20 западных ракетных комплексов, чтобы полностью заменить все советские системы С-300», — делятся своими оценками журналисты «Forbes».

При этом нет данных о номенклатуре систем ПВО Украины. Предполагается, что на начало специальной военной операции у ВСУ было порядка 50 зенитно-ракетных систем С-300.

На фоне продолжающихся ударов ВКС РФ по портовой инфраструктуре Одесской и Николаевской областей (уже пятые сутки подряд, к слову), президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к своим западным союзникам, заявив, что Украине надо больше систем ПВО и дальнобойных ракет. В приоритете — американские комплексы ПВО/ПРО Patriot.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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