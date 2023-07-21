Глава Минцифры Украины Федоров об атаках БПЛА на Москву и Крым: «Этого будет больше»

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Глава Минцифры Украины Михаил Федоров отреагировал на атаки беспилотников по объектам в Крыму и Москве. Сообщением в своем Телеграм-канале он косвенно подтвердил, что за ними стоит украинская сторона, пишет «Ура.ру».
«РЭБ и ПВО все менее способны защитить небо РФ. Что бы не происходило в Москве и Крыму, но этого будет больше», — говорится в сообщении Михаила Федорова.
При этом он не стал уточнять, кто именно стоит за отправкой атаковавших столицу и полуостров беспилотников.
Утром в понедельник, по данным столичного градоначальника Сергея Собянина, зафиксированы удары двух беспилотников по нежилым зданиям в Москве.
Параллельно атаке БПЛА подвергся Крым. По сообщению главы полуострова Сергея Аксенова, противовоздушной обороной и силами радиоэлектронной борьбы в небе сбиты 11 дронов, однако произошло попадание в склад с боеприпасами. Проводится эвакуация в радиусе пяти километров.
Властями принято решение приостановить движение по железной дороге в Джанкойском районе и автотрассе Джанкой–Симферополь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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