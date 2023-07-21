WarGonzo: На Угледарском участке ВС Украины вышли в тыл российским позициям

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Телеграм-канал WarGonzo в свежей сводке из фронтов сообщил о вклинении противника в российские оборонительные порядки на Угледарском участке фронта. В то же время российская контратака не задалась — продвижения вперед нет.
«На Угледарском участке войскам Украины после артиллерийских ударов удалось расширить зону контроля вдоль северных окраин Приютного и выйти в тыл российским позициям. Они расположены еще севернее на линии до Старомайорского», — говорится в сообщении Телеграм-канала военкора Семена Пегова.
Подразделения российских войск на этом участке фронта, поддерживаемые артиллерийским огнем сходили в контратаку по направлению к Благодатному со стороны Урожайного. Продвижения вперед нет, подчеркивается в сводке.
ВС РФ обстреливали противника в селах Новодаровка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.Официального подтверждения представленной военкорами информации нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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