Ходаковский: Москитная тактика противника особого успеха ему не приносит

Сегодня, 14:54

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Ходаковский: Москитная тактика противника особого успеха ему не приносит
Фото из открытых источников

Обстановка на Угледарском направлении фронта продолжает оставаться стабильно напряженной. Противник пытается прорвать линию обороны ВС РФ, но пока у него ничего не получается. Об этом сообщил заместитель главы Росгвардии в ДНР, бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. 

Он уточнил, что на Угледарском направлении Вооруженные силы Украины применяют так называемую москитную тактику. Это когда идут в наступление малыми группами и на маневренной легкобронированной технике.

«Москитная тактика противника, лежащая в основе его ползучего наступления, несмотря на все наши трудности, особого успеха ему не приносит, — пишет Ходаковский в своем Telegram-канале. — В целом линия соприкосновения остается статичной».

Противник активно применяет дроны-камикадзе на угледарском направлении фронта. Порой результативно, но большую часть, заверил Ходаковский, у российских военных получается сбивать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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