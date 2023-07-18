Ходаковский: Москитная тактика противника особого успеха ему не приносит

Обстановка на Угледарском направлении фронта продолжает оставаться стабильно напряженной. Противник пытается прорвать линию обороны ВС РФ, но пока у него ничего не получается. Об этом сообщил заместитель главы Росгвардии в ДНР, бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он уточнил, что на Угледарском направлении Вооруженные силы Украины применяют так называемую москитную тактику. Это когда идут в наступление малыми группами и на маневренной легкобронированной технике.

«Москитная тактика противника, лежащая в основе его ползучего наступления, несмотря на все наши трудности, особого успеха ему не приносит, — пишет Ходаковский в своем Telegram-канале. — В целом линия соприкосновения остается статичной».

Противник активно применяет дроны-камикадзе на угледарском направлении фронта. Порой результативно, но большую часть, заверил Ходаковский, у российских военных получается сбивать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»