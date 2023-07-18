«РусВесна»: ВСУ вгрызаются в лесопосадки, у Клещеевки идут тяжелые бои

Артемовское направление фронта продолжает оставаться одним из самых горячих. Идут ожесточенные бои у Клещеевки — села, расположенного к юго-западу от города. ВСУ активно штурмуют высоты около населенного пункта. Об этом сегодня сообщают военкоры «Русской весны» в новой сводке, представленной в Телеграм-канале.

ВСУ продолжают давить на южный фланг Артемовска. Бои по нескольким направлениям практически не стихают. Сейчас противник сосредоточился на выбивании российских сил из высот и опорных пунктов в лесопосадках у Клещеевки. При этом в само село он не зашел.

На юго-запад от Клещеевки неприятель атакует по направлению к Андреевке, пытается продвинуться в серой зоне. Атакующие действия ВСУ предпринимали и близ Курдюмовки.

Подразделения ВС РФ сдерживают натиск ВСУ, работает артиллерия и армейская авиация, применяются FPV-дроны.

Добавим, что Телеграм-канал военкора Семена Пегова утверждает, что украинские войска уже даже закрепились на высотах у Клещеевки. Информация нуждается в проверке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»