Военный эксперт Прохватилов призвал ВС РФ с осторожностью использовать новый танк «Армата» на СВО

Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов призвал с осторожностью применять танк Т-14 «Армата» на СВО. По его словам, украинцы наверняка начнут охотиться за ним. Они захотят хотя бы показательно его уничтожить, а если получится, то и затрофеить.

«Потому что у нас их на вооружении небольшое число, и ими нельзя рисковать. Надо проверять их осторожно. Я не считаю, что их нужно полноценно использовать. Потому что существует риск повреждения противником или не дай бог захвата», - высказался Прохватилов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Украинские войска могут вычислить координаты данных танков на СВО благодаря Воздушно-космической разведке сил НАТО. А потом не пожалеют даже сотни ракет для уничтожения данных боевых машин.

Рискнуть «Арматами» на СВО, по мнению эксперта, можно будет только тогда, когда в российских войсках их будет хотя бы сотня.

Ранее источник ТАСС в ОПК России сообщил о том, что несколько танков Т-14 были опробованы в боях на СВО военнослужащими группировки войск «Юг». Это было сделано для того, чтобы проверить эффективность машин. По окончании боя танки были выведены с передовой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»