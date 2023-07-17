Военный эксперт Прохватилов призвал ВС РФ с осторожностью использовать новый танк «Армата» на СВО

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Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов призвал с осторожностью применять танк Т-14 «Армата» на СВО. По его словам, украинцы наверняка начнут охотиться за ним. Они захотят хотя бы показательно его уничтожить, а если получится, то и затрофеить.
«Потому что у нас их на вооружении небольшое число, и ими нельзя рисковать. Надо проверять их осторожно. Я не считаю, что их нужно полноценно использовать. Потому что существует риск повреждения противником или не дай бог захвата», - высказался Прохватилов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Украинские войска могут вычислить координаты данных танков на СВО благодаря Воздушно-космической разведке сил НАТО. А потом не пожалеют даже сотни ракет для уничтожения данных боевых машин.
Рискнуть «Арматами» на СВО, по мнению эксперта, можно будет только тогда, когда в российских войсках их будет хотя бы сотня.
Ранее источник ТАСС в ОПК России сообщил о том, что несколько танков Т-14 были опробованы в боях на СВО военнослужащими группировки войск «Юг». Это было сделано для того, чтобы проверить эффективность машин. По окончании боя танки были выведены с передовой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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