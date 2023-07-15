Украинский генерал Сырский признал, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский признал, что украинское контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. Причиной медленного продвижения он назвал плотное минирование территории ВС РФ, а также возведенные оборонительные сооружения российских войск.

«Нам хотелось бы достичь быстрых результатов, но это практически невозможно», - заявил генерал Сырский в интервью телекомпании ВВС.

И тем не менее украинский военачальник считает, что у Украины имеется одно весомое преимущество - единство военного руководства и доверие солдат друг к другу, передает Daily Moscow.

Контрнаступление ВСУ, как информировало Минобороны РФ, идет с 4 июня. За полтора месяца у противника есть только небольшие тактические продвижения. ВС РФ держат оборону, фронт не обрушился. Однако многие военные эксперты считают, что расслабляться рано, так как неприятель к основной - горячей - фазе своего наступления еще не переходил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»