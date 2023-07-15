Эксперт Сивков заявил об информационном превосходстве ВС РФ над украинскими силами

Сегодня, 12:39

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Эксперт Сивков заявил об информационном превосходстве ВС РФ над украинскими силами
Фото из открытых источников

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков заявил об информационном превосходстве ВС РФ над ВСУ. По его мнению, у Украины, на которую работает не только собственная разведка, но и западные спецслужбы, нет актуальных разведданных.

Сивков именно этим фактором объясняет то, что украинские войска до сих пор не перешли в масштабное наступление и все еще пытаются прощупать российскую оборону, действуя малыми группами.

Западная разведка, которая активно делится информацией с ВСУ, работает не лучшим образом, утверждает эксперт. 

А вот российские разведчики способны обеспечивать армии всю необходимую информацию, которая позволяет вовремя выявлять и уничтожать противника.

«Почему враг действует малыми группами? Потому что они могут скрытно выйти в исходный район и попытаться атаковать. А вот крупные соединения развернуть и ударить ними не может. Почему? Потому что российская разведка обеспечивает вскрытие крупных групп войск, а их разведка этого обеспечить не может», — высказался Сивков.

В данной ситуации, заверил он, можно говорить о полном информационном превосходстве российской армии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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