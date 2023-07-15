Эксперт Сивков заявил об информационном превосходстве ВС РФ над украинскими силами

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Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков заявил об информационном превосходстве ВС РФ над ВСУ. По его мнению, у Украины, на которую работает не только собственная разведка, но и западные спецслужбы, нет актуальных разведданных.
Сивков именно этим фактором объясняет то, что украинские войска до сих пор не перешли в масштабное наступление и все еще пытаются прощупать российскую оборону, действуя малыми группами.
Западная разведка, которая активно делится информацией с ВСУ, работает не лучшим образом, утверждает эксперт.
А вот российские разведчики способны обеспечивать армии всю необходимую информацию, которая позволяет вовремя выявлять и уничтожать противника.
«Почему враг действует малыми группами? Потому что они могут скрытно выйти в исходный район и попытаться атаковать. А вот крупные соединения развернуть и ударить ними не может. Почему? Потому что российская разведка обеспечивает вскрытие крупных групп войск, а их разведка этого обеспечить не может», — высказался Сивков.
В данной ситуации, заверил он, можно говорить о полном информационном превосходстве российской армии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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