Как взорвали Крымский мост: вероятный сценарий описал военный эксперт Матвийчук

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Топ-новостью понедельника, 17 июля, стало чрезвычайное происшествие на Крымском мосту, в результате которого он оказался поврежден. Насколько серьезно - сейчас оценивают специалисты, к вечеру обещают обозначить сроки, необходимые для восстановления стратегического объекта. О вероятном сценарии подрыва ВСУ Крымского моста рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, ЧП было вполне прогнозируемым. На него указывали все события, которые разворачивались в течение двух-трех последних недель. Собственно, Украина уже давно объявляла о своих планах уничтожить сооружение, которое считает своей законной военной целью.
«Киев заявлял о том, что Крымский мост будет взорван, и контрнаступление будет развиваться в этом направлении, - цитирует Матвийчука телеканал «ЦарьГрад». - Я думаю, что это местные ячейки сработали, так называемые "спящие ячейки". Им была поставлена задача, они проснулись и осуществили эту диверсию».
Напомним, по предварительной информации, Крымский мост сегодня был взорван посредством применения надводных дронов. Это уже вторая атака Украины на объект, символизирующий собой воссоединение полуострова с РФ. Впрочем, Киев и международная общественность еще с 2014 года отказываются признавать результаты референдума. На картах мира полуостров продолжают обозначать как территорию Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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