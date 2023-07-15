«РБК-Украина»: атаку на Крымский мост спланировали СБУ и Военно-морские силы Украины

Сегодня, 09:54

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«РБК-Украина»: атаку на Крымский мост спланировали СБУ и Военно-морские силы Украины
Фото из открытых источников

Атаку на Крымский мост около трех часов ночи сегодня, 17 июля, которую отечественные СМИ с подачи главы Республики Сергея Аксенова называют «ЧП», заранее спланировали сотрудники Службы безопасности Украины и Военно-морских сил страны. О том, кто стоит за осуществлением данной операции, со ссылкой на собственные источники в СБУ сообщает украинское информационное агентство «РБК-Украина», передает «Правда.ру».

«Мост атаковали с помощью надводных морских дронов. Подойти к нему было тяжело, но в конечном итоге это удалось сделать», — рассказал неназванный собеседник издания в украинской спецслужбе.

В публикации агентства также говорится, что ранее руководитель СБУ Василий Малюк называл мост через Керченский пролив законной военной целью.

Отреагировали на инцидент с мостом и в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов процитировал своего шефа Кирилла Буданова о «лишней конструкции», коей в Украине считают Крымский мост.

Стоит отметить, что федеральные ведомства еще не рассказали, какое ЧП случилось с Крымским мостом. Однако в сети уже полно фото и видео, на котором запечатлены повреждения. Судя по кадрам, один пролет автомобильного моста полностью обрушился.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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