Залужный пообещал бить по территории России украинским оружием

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Главком ВСУ Валерий Залужный в большом интервью газете «The Washington Post» пообещал, что армия Украины в любом случае будет бить по территории России. И использовать для этого будет украинские системы вооружений, коль уж западные партнеры ставят условия и не разрешают использовать свое оружие для ударов по РФ в ее международно признанных границах (по состоянию на 1991 год).
Генерал возмущен опасениями стран НАТО.
«Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории?», — цитирует его газета.
Вдогонку он задал еще один вопрос. Почему он, как главнокомандующий, должен думать о том, что ему ничего не разрешено делать западным оружием на территории РФ.
«Потому что Путин... применит ядерное оружие?», — продолжил Залужный.
Позиция украинского главкома давно известна. В новом интервью он снова ее повторил, акцентируя особенное внимание.
«Врага можно и нужно убивать на его собственной территории», — высказался он.
В продолжение темы генерал Залужный добавил, что если партнеры Украины боятся дать зеленый свет на использование своих систем вооружения по территории РФ, ВСУ в любом случае будут бить. Но делать это будут посредством оружия собственного производства, передает «МК».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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