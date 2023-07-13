Залужный пообещал бить по территории России украинским оружием

Главком ВСУ Валерий Залужный в большом интервью газете «The Washington Post» пообещал, что армия Украины в любом случае будет бить по территории России. И использовать для этого будет украинские системы вооружений, коль уж западные партнеры ставят условия и не разрешают использовать свое оружие для ударов по РФ в ее международно признанных границах (по состоянию на 1991 год).

Генерал возмущен опасениями стран НАТО.

«Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории?», — цитирует его газета.

Вдогонку он задал еще один вопрос. Почему он, как главнокомандующий, должен думать о том, что ему ничего не разрешено делать западным оружием на территории РФ.

«Потому что Путин... применит ядерное оружие?», — продолжил Залужный.

Позиция украинского главкома давно известна. В новом интервью он снова ее повторил, акцентируя особенное внимание.

«Врага можно и нужно убивать на его собственной территории», — высказался он.

В продолжение темы генерал Залужный добавил, что если партнеры Украины боятся дать зеленый свет на использование своих систем вооружения по территории РФ, ВСУ в любом случае будут бить. Но делать это будут посредством оружия собственного производства, передает «МК».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»