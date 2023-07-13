Залужный пообещал бить по территории России украинским оружием

Сегодня, 12:04

Image 16+
Залужный пообещал бить по территории России украинским оружием
Фото из открытых источников

Главком ВСУ Валерий Залужный в большом интервью газете «The Washington Post» пообещал, что армия Украины в любом случае будет бить по территории России. И использовать для этого будет украинские системы вооружений, коль уж западные партнеры ставят условия и не разрешают использовать свое оружие для ударов по РФ в ее международно признанных границах (по состоянию на 1991 год).

Генерал возмущен опасениями стран НАТО.

«Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории?», — цитирует его газета.

Вдогонку он задал еще один вопрос. Почему он, как главнокомандующий, должен думать о том, что ему ничего не разрешено делать западным оружием на территории РФ.

«Потому что Путин... применит ядерное оружие?», — продолжил Залужный.

Позиция украинского главкома давно известна. В новом интервью он снова ее повторил, акцентируя особенное внимание.

«Врага можно и нужно убивать на его собственной территории», — высказался он.

В продолжение темы генерал Залужный добавил, что если партнеры Украины боятся дать зеленый свет на использование своих систем вооружения по территории РФ, ВСУ в любом случае будут бить. Но делать это будут посредством оружия собственного производства, передает «МК».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Залужный пообещал бить по территории России украинским оружием

Сегодня, 12:04

Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

13-07-2023, 18:04

Эксперт Дандыкин заявил, что вторая волна украинского наступления началась

3-07-2023, 07:19

Дандыкин: Украина экономит западные танки для атак на других направлениях

30-06-2023, 14:49

Главком ВСУ Залужный заявил, что его «бесят» комментарии о медленном продвижении армии Украины

30-06-2023, 14:14

Марочко: на Купянском направлении идут бои, но ВС Украины не пытаются наступать

30-06-2023, 11:59

Военный эксперт Корнев сообщил о плацдарме ВСУ возле Антоновского моста

28-06-2023, 18:29

Рогозин: ВСУ провели артподготовку в Запорожской области, но в наступление не пошли

28-06-2023, 11:04

«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

27-06-2023, 14:09

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: В ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия

23-06-2023, 17:24

На дне Каховского водохранилища выявлена старая дорога от Энергодара до Никополя

22-06-2023, 13:04

Военкор Пегов: На Ореховском направлении ВСУ смогли занять несколько позиций

18-06-2023, 13:29

Рогов: ВС Украины применяют на Запорожском фронте волновой формат атак, рассчитывая прорвать линию обороны и вклиниться вглубь

18-06-2023, 12:59

Рогов: Нет сомнений, что ВС Украины предпримут попытку настоящего наступления

15-06-2023, 15:49

Михаил Подоляк утверждает, что ВСУ ведут тестирование, а не полноценное контрнаступление

15-06-2023, 15:09

Пасечник сообщил, что ВСУ пока не начинали контрнаступление в направлении Луганска

15-06-2023, 12:39

Рогов: ВСУ воспользовались ухудшением погоды на запорожском направлении для перегруппировок

14-06-2023, 16:34

Эксперт Дандыкин рассказал о подготовке ВС Украины основных сил для продолжения наступления

14-06-2023, 15:04

Рогов: наступательная активность ВС Украины на Запорожье снизилась из-за погоды

14-06-2023, 11:39

Американский генерал Ходжес предположил, что украинские танки Leopard и БМП Bradley были «приманкой» для ВС РФ

14-06-2023, 09:34

Возможно, Вам будет интересно

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль

Вчера, 08:44

0

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль. Ранее у граждан РФ на таможне...

Подробнее
Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

13-07-2023, 11:34

0

Проблема ожирения с каждым годом становиться все более масштабной и сейчас ожирение есть, по меньшей мере, у 14%...

Подробнее
Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

13-07-2023, 18:04

0

ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный через несколько дней после того, как этот островок суши в Черном море посетил...

Подробнее
Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

12-07-2023, 17:54

0

Несмотря на рост цен, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для российских туристов. Спрос на туры в...

Подробнее
Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

Вчера, 13:04

0

Волна непонимания и возмущения по поводу отстранения генерал-майора Ивана Попова от командования 58-армией Южного...

Подробнее
Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о последствиях

Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о последствиях

Сегодня, 08:09

0

Российские туристы стали ездить в Турцию не только на отдых, но и чтобы исправить свою внешность. Сейчас многие говорят...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров