Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

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ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный через несколько дней после того, как этот островок суши в Черном море посетил президент Украины Владимир Зеленский. В чем смысл такой атаки, в беседе с «МК» раскрыл военный эксперт Анатолий Матвийчук.
8 июля на Змеином вместе с сотрудниками своего офиса побывал украинский лидер Владимир Зеленский. Украинская сторона сообщала, что визит был приурочен к годовщине «освобождения» острова от российских военных. Президент почтил там память погибших при десантировании военнослужащих ВСУ.
И вот через пять дней после его визита ВКС РФ наносят удары по Змеиному. Матвийчук считает, что в этом была военная необходимость.
«Дело в том, что украинская сторона установила на острове радиолокационную станцию обзора водной глади. И этот радар угрожает нашим кораблям», - заявил собеседник газеты.
По его словам, все атаки в Черном море, которые осуществляют ВСУ своими надводными и подводными безэкипажными катерами, могли курироваться именно со Змеиного.
В Украине в ОК «Юг» подтвердили, что российские войска обстреляли остров - сообщается, что была сброшена фугасная бомба. Там назвали это «знаком внимания» в преддверии продления зерновой сделки.
Остров Змеиный был захвачен российскими войсками в первые дни СВО, но 30 июня минувшего года ВС РФ покинули его в качестве жеста доброй воли.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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