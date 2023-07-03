Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

Сегодня, 18:04

0

Image 16+
Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского
Фото из открытых источников

ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный через несколько дней после того, как этот островок суши в Черном море посетил президент Украины Владимир Зеленский. В чем смысл такой атаки, в беседе с «МК» раскрыл военный эксперт Анатолий Матвийчук.

8 июля на Змеином вместе с сотрудниками своего офиса побывал украинский лидер Владимир Зеленский. Украинская сторона сообщала, что визит был приурочен к годовщине «освобождения» острова от российских военных. Президент почтил там память погибших при десантировании военнослужащих ВСУ.

И вот через пять дней после его визита ВКС РФ наносят удары по Змеиному. Матвийчук считает, что в этом была военная необходимость.

«Дело в том, что украинская сторона установила на острове радиолокационную станцию обзора водной глади. И этот радар угрожает нашим кораблям», - заявил собеседник газеты.

По его словам, все атаки в Черном море, которые осуществляют ВСУ своими надводными и подводными безэкипажными катерами, могли курироваться именно со Змеиного.

В Украине в ОК «Юг» подтвердили, что российские войска обстреляли остров - сообщается, что была сброшена фугасная бомба. Там назвали это «знаком внимания» в преддверии продления зерновой сделки.

Остров Змеиный был захвачен российскими войсками в первые дни СВО, но 30 июня минувшего года ВС РФ покинули его в качестве жеста доброй воли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

Сегодня, 18:04

Эксперт Дандыкин заявил, что вторая волна украинского наступления началась

3-07-2023, 07:19

Дандыкин: Украина экономит западные танки для атак на других направлениях

30-06-2023, 14:49

Главком ВСУ Залужный заявил, что его «бесят» комментарии о медленном продвижении армии Украины

30-06-2023, 14:14

Марочко: на Купянском направлении идут бои, но ВС Украины не пытаются наступать

30-06-2023, 11:59

Военный эксперт Корнев сообщил о плацдарме ВСУ возле Антоновского моста

28-06-2023, 18:29

Рогозин: ВСУ провели артподготовку в Запорожской области, но в наступление не пошли

28-06-2023, 11:04

«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

27-06-2023, 14:09

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: В ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия

23-06-2023, 17:24

На дне Каховского водохранилища выявлена старая дорога от Энергодара до Никополя

22-06-2023, 13:04

Военкор Пегов: На Ореховском направлении ВСУ смогли занять несколько позиций

18-06-2023, 13:29

Рогов: ВС Украины применяют на Запорожском фронте волновой формат атак, рассчитывая прорвать линию обороны и вклиниться вглубь

18-06-2023, 12:59

Рогов: Нет сомнений, что ВС Украины предпримут попытку настоящего наступления

15-06-2023, 15:49

Михаил Подоляк утверждает, что ВСУ ведут тестирование, а не полноценное контрнаступление

15-06-2023, 15:09

Пасечник сообщил, что ВСУ пока не начинали контрнаступление в направлении Луганска

15-06-2023, 12:39

Рогов: ВСУ воспользовались ухудшением погоды на запорожском направлении для перегруппировок

14-06-2023, 16:34

Эксперт Дандыкин рассказал о подготовке ВС Украины основных сил для продолжения наступления

14-06-2023, 15:04

Рогов: наступательная активность ВС Украины на Запорожье снизилась из-за погоды

14-06-2023, 11:39

Американский генерал Ходжес предположил, что украинские танки Leopard и БМП Bradley были «приманкой» для ВС РФ

14-06-2023, 09:34

Военный эксперт Кошкин заявил, что наступление ВСУ связано с планами Запада по изматыванию России

13-06-2023, 14:19

Возможно, Вам будет интересно

Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

Вчера, 17:54

0

Несмотря на рост цен, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для российских туристов. Спрос на туры в...

Подробнее
Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Сегодня, 11:34

0

Проблема ожирения с каждым годом становиться все более масштабной и сейчас ожирение есть, по меньшей мере, у 14%...

Подробнее
Из-под земли достал: Китай преподал урок США и Европе

Из-под земли достал: Китай преподал урок США и Европе

11-07-2023, 10:44

0

Китай продолжает наращивать влияние в мире и использует для этого экономические рычаги. РИА «Новости» отмечает, что...

Подробнее
В Сети опубликовали кадры, на которых акула появилась среди туристов у берега Флориды

В Сети опубликовали кадры, на которых акула появилась среди туристов у берега Флориды

Вчера, 09:34

0

Отдыхающие на пляже во Флориде (США) заметили на поверхности воды плавники акулы. Тех, кто купался, среагировал...

Подробнее
Житель Петербурга рассказал, как у него конфисковали машину немецкие таможенники

Житель Петербурга рассказал, как у него конфисковали машину немецкие таможенники

11-07-2023, 12:14

0

Житель Петербурга Олег Антонов решил на авто вернуться из Европы в Россию через Германию. На границе немецкую машину у...

Подробнее
Гримасы рынка: почему отдых в Турции стал дороже, чем на Мальдивах в 2023

Гримасы рынка: почему отдых в Турции стал дороже, чем на Мальдивах в 2023

11-07-2023, 12:49

0

После падения рубля отдых в Турции еще больше подорожал и сейчас стоимость тура в эту страну даже дороже отдыха на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Зарплата.ру»: 53 процента работающих россиян назвали себя трудоголиками

«Зарплата.ру»: 53 процента работающих россиян назвали себя трудоголиками

11-07-2023, 08:44

0

53% работающих россиян считают себя трудоголиками. Об том сообщает «Лента.ру», ссылаясь на данные опроса, который...

Подробнее
Кардиолог РФ Шехян посоветовал сердечникам не солить и не заправлять каши маслом

Кардиолог РФ Шехян посоветовал сердечникам не солить и не заправлять каши маслом

11-07-2023, 08:04

0

Врач-кардиолог Грант Шехян рассказал о том, какие ошибки допускаются часто при приготовлении каши. Эксперт отметил, что...

Подробнее
Ученые РФ научились программировать гибель раковых клеток

Ученые РФ научились программировать гибель раковых клеток

11-07-2023, 10:44

0

В России ученые смогли разработать методику, которая позволяет повысить эффективность лечения онкологии. Эксперты из...

Подробнее
Военкор Коц сообщил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

Военкор Коц сообщил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

Сегодня, 12:54

0

Военный корреспондент Александр Коц сообщает о возможной передислокации военных частной ЧВК «Вагнер» из полевых...

Подробнее