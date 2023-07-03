Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный через несколько дней после того, как этот островок суши в Черном море посетил президент Украины Владимир Зеленский. В чем смысл такой атаки, в беседе с «МК» раскрыл военный эксперт Анатолий Матвийчук.

8 июля на Змеином вместе с сотрудниками своего офиса побывал украинский лидер Владимир Зеленский. Украинская сторона сообщала, что визит был приурочен к годовщине «освобождения» острова от российских военных. Президент почтил там память погибших при десантировании военнослужащих ВСУ.

И вот через пять дней после его визита ВКС РФ наносят удары по Змеиному. Матвийчук считает, что в этом была военная необходимость.

«Дело в том, что украинская сторона установила на острове радиолокационную станцию обзора водной глади. И этот радар угрожает нашим кораблям», - заявил собеседник газеты.

По его словам, все атаки в Черном море, которые осуществляют ВСУ своими надводными и подводными безэкипажными катерами, могли курироваться именно со Змеиного.

В Украине в ОК «Юг» подтвердили, что российские войска обстреляли остров - сообщается, что была сброшена фугасная бомба. Там назвали это «знаком внимания» в преддверии продления зерновой сделки.

Остров Змеиный был захвачен российскими войсками в первые дни СВО, но 30 июня минувшего года ВС РФ покинули его в качестве жеста доброй воли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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