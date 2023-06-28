Дандыкин: Украина экономит западные танки для атак на других направлениях

Военный эксперт Василий Дандыкин поделился своими версиями касательно того, почему противник сейчас все реже использует во время боевых действий западные танки и бронетехнику. Их у него две, следует из комментария специалиста NEWS.ru.

Первая версия - командование ВСУ откликнулось на просьбу союзников. Последние просят, чтобы в информационном пространстве появлялось как можно меньше фотографий уничтоженных Leopard, Bradley и AMX, поскольку из-за этого страдает репутация западного военпрома.

«Вторая — ВС Украины берегут оставшуюся часть для активизации на других направлениях, скорее всего, на южно-донецком, где ВСУ пытаются прорваться в сторону Мелитополя. Они, все-таки, хотят попытаться там использовать западную бронетехнику», — объяснился Дандыкин.

The Washigton Post удалось взять интервью у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В нем он подтвердил, что Украина в боях потеряла несколько немецких танков. И удивляться этому нечего.

Залужный подчеркнул, что немецкие танки доставлены в Украину не для того, чтобы с ними фотографировались политики или известные люди, а непосредственно для участия в боевых действиях: «Leopard на поле боя - это не Leopard, а мишень».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700