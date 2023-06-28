Главком ВСУ Залужный заявил, что его «бесят» комментарии о медленном продвижении армии Украины

Сегодня, 14:14

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Главком ВСУ Залужный заявил, что его «бесят» комментарии о медленном продвижении армии Украины
Фото из открытых источников

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал большое интервью журналистам американского издания «The Washington Post». В ходе беседы он признался, что его «бесят» комментарии о медленном продвижении украинских войск в ходе наступления.

«Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки. Каждый день, каждый метр дается нам кровью. Не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы», — жестко высказался главком.

Залужный также признал, что Украина потеряла несколько немецких тяжелых танков. При этом он подчеркнул, что «Леопард» на поле боя всего лишь мишень, как и любой другой танк.

Генерал Залужный также пожурил союзников за медлительность с поставками вооружений. Возвращаясь к вопросу о медленном наступлении, главком заявил, что для того, чтобы оно продвигалось быстрее, ВСУ необходимо больше оружия, а также преимущество в воздухе ? истребители F-16.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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