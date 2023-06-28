Главком ВСУ Залужный заявил, что его «бесят» комментарии о медленном продвижении армии Украины

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал большое интервью журналистам американского издания «The Washington Post». В ходе беседы он признался, что его «бесят» комментарии о медленном продвижении украинских войск в ходе наступления.
«Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки. Каждый день, каждый метр дается нам кровью. Не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы», — жестко высказался главком.
Залужный также признал, что Украина потеряла несколько немецких тяжелых танков. При этом он подчеркнул, что «Леопард» на поле боя всего лишь мишень, как и любой другой танк.
Генерал Залужный также пожурил союзников за медлительность с поставками вооружений. Возвращаясь к вопросу о медленном наступлении, главком заявил, что для того, чтобы оно продвигалось быстрее, ВСУ необходимо больше оружия, а также преимущество в воздухе ? истребители F-16.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не...Подробнее
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...Подробнее
Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...Подробнее
Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...Подробнее
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня во время встречи с военными сообщил подробную информацию по...Подробнее
Принято считать, что развитие рака связано с наследственными и внешними факторами. Однако недавнее исследование...Подробнее
Известный нейроученый, профессор Татьяна Черниговская считает, что в космическом пространстве может находиться «совсем...Подробнее
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что на 6 июля намечена...Подробнее