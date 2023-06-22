Замглавы ГУР Украины Скибицкий: В ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия

Заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий прогнозирует активные боевые действия в течение ближайших двух-трех месяцев.

Причем для ВСУ речь идет как об операциях наступательного характера, так и оборонительного. Главная стратегическая цель Украины, по его словам, остается прежней - «освобождение» территорий, которые сейчас находятся под контролем России.

«Россияне будут пытаться выполнить те задачи, чтобы заявлять, закончили ли они свою СВО или не закончили. А мы в свою очередь будем ориентироваться на середину лета — удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых группировок», — сказал Скибицкий в интервью агентству РБК-Украина.

Представитель ГУР МО добавил, что пока украинская военная разведка не видит создания Россией новых мощных ударных группировок и отмечает проблемы в комплектовании подразделений - прежде всего вооружением и военной техникой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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