Замглавы ГУР Украины Скибицкий: В ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия

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Заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий прогнозирует активные боевые действия в течение ближайших двух-трех месяцев.
Причем для ВСУ речь идет как об операциях наступательного характера, так и оборонительного. Главная стратегическая цель Украины, по его словам, остается прежней - «освобождение» территорий, которые сейчас находятся под контролем России.
«Россияне будут пытаться выполнить те задачи, чтобы заявлять, закончили ли они свою СВО или не закончили. А мы в свою очередь будем ориентироваться на середину лета — удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых группировок», — сказал Скибицкий в интервью агентству РБК-Украина.
Представитель ГУР МО добавил, что пока украинская военная разведка не видит создания Россией новых мощных ударных группировок и отмечает проблемы в комплектовании подразделений - прежде всего вооружением и военной техникой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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