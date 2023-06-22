На дне Каховского водохранилища выявлена старая дорога от Энергодара до Никополя

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С момента разрушения Каховской дамбы уже минуло две недели. Установилась жара, дно обмелевшего водохранилища продолжает подсыхать. На дне, где воды уже не осталось, спецназовцы, задействованные в охране южного берега, неожиданно обнаружили старую дорогу.
Как пишет «Правда.ру», она проходит по старому руслу Днепра. Есть предположение, что до 1956 года она связывала Энергодар с Никополем, пересекая Никопольские плавни.
Старая дорога, в отличие от пересохшего русла, где очень много ила, может быть использована для организации переправы войск на противоположный берег Днепра.
А тем временем президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором, ссылаясь на данные разведки, обвинил Россию в якобы подготовке теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации.
Он добавил, что вся имеющаяся информация будет передана международным организациям и странам Запада, арабского мира и Китая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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