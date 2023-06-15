Военкор Пегов: На Ореховском направлении ВСУ смогли занять несколько позиций

На Ореховском направлении продолжаются активные боевые действия. Как следует из свежей сводки военкора Семена Пегова (по состоянию на 11:30 воскресенья 10.06.23), во время ночных атак противнику удалось добиться некоторого успеха.

В субботу днем прошла информация о том, что ВСУ атаковали позиции ВС РФ слева от трассы Орехов - Работино. Однако столкнулись с весомым противодействием, были остановлены и отступили.

«К поздней ночи ВСУ вновь наступали вдоль этой трассы — на этот раз справа от нее и смогли занять несколько позиций», — информирует Пегов.

Военкор не указывает, о каких именно локациях идет речь. Только подчеркивает, что на данном направлении в ответ на захват противником позиций российские войска нанесли удары тяжелыми огнеметными системами (ТОС) «Солнцепек», а также били танками и артиллерией.

Наступление ВСУ длится две недели. Невзирая на то, что противнику удалось добиться некоторых локальных успехов, фронт выстоял и не обрушился.

Впрочем, существует точка зрения в экспертной среде, что к прорывам неприятель пока только готовится, а сейчас сосредоточен исключительно на формирующих операциях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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