Рогов: ВС Украины применяют на Запорожском фронте волновой формат атак, рассчитывая прорвать линию обороны и вклиниться вглубь

Подразделения Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении фронта применяют так называемый формат атак, благодаря которому рассчитывают прорвать линию обороны ВС России и вклиниться вглубь нее. Такие выводы сделал и поделился ними в беседе с РИА «Новости» председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ применяют в Запорожской области волновой формат атак. С расчетом на прорыв линии обороны и вклинивания вглубь. Однако пока добиться продвижения им не удалось», — приводит агентство слова своего собеседника в официальном Telegram-канале.

А тем временем военкор Семен Пегов сообщил тревожные новости, которые поступили к нему с Васильевского направления Запорожского фронта. По сведениям его источников, подразделениям ВС РФ пришлось оставить населенный пункт Пятихатки. Поступает информация, что противнику уже будто бы даже удалось закрепиться в нем.

Если данные сведения соответствуют действительности, можно говорить об угрозе дальнейшего продвижения украинцев. Пятихатки позволяют противнику расширить плацдарм для продвижения уже непосредственно в направлении Васильевки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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