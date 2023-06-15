Рогов: ВС Украины применяют на Запорожском фронте волновой формат атак, рассчитывая прорвать линию обороны и вклиниться вглубь

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Подразделения Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении фронта применяют так называемый формат атак, благодаря которому рассчитывают прорвать линию обороны ВС России и вклиниться вглубь нее. Такие выводы сделал и поделился ними в беседе с РИА «Новости» председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ применяют в Запорожской области волновой формат атак. С расчетом на прорыв линии обороны и вклинивания вглубь. Однако пока добиться продвижения им не удалось», — приводит агентство слова своего собеседника в официальном Telegram-канале.
А тем временем военкор Семен Пегов сообщил тревожные новости, которые поступили к нему с Васильевского направления Запорожского фронта. По сведениям его источников, подразделениям ВС РФ пришлось оставить населенный пункт Пятихатки. Поступает информация, что противнику уже будто бы даже удалось закрепиться в нем.
Если данные сведения соответствуют действительности, можно говорить об угрозе дальнейшего продвижения украинцев. Пятихатки позволяют противнику расширить плацдарм для продвижения уже непосредственно в направлении Васильевки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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