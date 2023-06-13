Рогов: Нет сомнений, что ВС Украины предпримут попытку настоящего наступления

Настоящее наступление еще не идет, но оно обязательно начнется. В этом практически не сомневается председатель регионального движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, те боевые действия, которые мы сейчас наблюдаем на южном фронте, настоящим наступлением назвать нельзя. Нет никаких сомнений в том, что все еще впереди. По сведениям Рогова, ВСУ располагают еще несколькими крупными штурмовыми подразделениями.

В их составе - хорошо обученные военнослужащие, которые умеют профессионально вести боевые действия. Они хорошо вооружены, но в бой не введены. Ждут своего часа, полагает Рогов.

«Это будет настоящим наступлением, потому как, по моим оценкам, сегодня они задействовали не больше четверти тех видов вооружения и живой силы, которые накоплены конкретно, например, на запорожском направлении. А если три четверти еще не брошены в бой, то, судя по всему, вот это все происходящее крупномасштабное или широкомасштабное наступление, как угодно можно говорить, еще не является полномасштабным», – сказал он в беседе iReactor.

Ранее о том, что настоящее наступление ВСУ еще не начинали, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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