Воспользовавшись дождливой погодой на запорожском направлении фронта, украинские войска проводят перегруппировку и усиливаются. Об этом рассказал в своем комментарии агентству ТАСС Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

«Пока идут дожди, ВС Украины проводят перегруппировку. Идет усиление противника на запорожском фронте - подвозятся резервы, пополняются боекомплекты. Плюс ВС Украины снимают минные поля. Из этого можно спрогнозировать, что именно в местах разминирования они попытаются пойти в атаку», - сказал он.

Рогов добавил, что взаимные обстрелы при этом даже в непогоду не прекращаются.

ВСУ начали наступать на запорожском направлении фронта с 4 июня. Особых успехов противник не имел, установил лишь контроль над некоторыми селами. Прорвать фронт украинским войскам к настоящему времени не удалось. Впрочем, некоторые аналитики считают, что такая задача перед войсками противника пока и не ставилась - ВСУ сейчас заняты формирующими операциями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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