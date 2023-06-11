Эксперт Дандыкин рассказал о подготовке ВС Украины основных сил для продолжения наступления

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Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин заявляет, что военное командование ВСУ в настоящий момент готовится к вводу своих основных резервов для продолжения наступления.
«Сейчас они переформируются. Атакуют по всему фронту и на авдеевском, и на артемовском направлениях, и в районе Сватово — Кременная (ЛНР), и на белгородском - в районе Шебекино. А на всё сил не хватает. Но они будут наступать», - заявил специалист в комментарии «Известиям».
Дандыкин также высоко оценил выстроенную российскими войсками эшелонированную оборону, а также мотивацию военных, которые сдерживают натиск противника.
Сейчас главная задача для российских сил, по его словам, расправиться с ударными кулаками ВСУ посредством своего превосходства в авиации и активной работы артиллерии.
Напомним, на запорожском и южно-донецком направлениях фронта относительное затишье - стороны конфликта не могут атаковать и контратаковать из-за непогоды.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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