Военный эксперт Кошкин заявил, что наступление ВСУ связано с планами Запада по изматыванию России

Сегодня, 14:19

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Военный эксперт Кошкин заявил, что наступление ВСУ связано с планами Запада по изматыванию России
Фото из открытых источников

Эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что сколько бы военной техники ни выбили ВС РФ у противника в ходе его наступления, западные союзники Киева будут восполнять потери. Потому что ведутся не только горячие боевые действия, но и гибридная война. Стратегическая задача, которая решается, - добиться разрушения России.

«Во время наступления ВСУ потери западной бронетехники – серьёзные, это видят в Штатах. Необходимо срочное пополнение, поэтому её будут поставлять, чтобы ВС Украины не дрогнули и не оставили своих позиций. Потому что тогда все планы по изматыванию России рухнут», – пояснил Кошкин в разговоре с изданием «Абзац».

Ранее в США заявили, что восполнят Украине потери в бронетехнике при контрнаступлении. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что потери «брони» не стали неожиданными. В Вашингтоне это предвидели и были готовы к этому.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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