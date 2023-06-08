Военный эксперт Кнутов обозначил два приоритетных направления в наступлении ВСУ

Наступление ВС Украины идет уже несколько дней. На первом этапе российские войска с поставленными перед ними задачами справились и сумели отразить наступательные порывы противника. Однако следует помнить, что это была «только прелюдия» - основной этап наступления впереди, заявляет отечественный военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Противник шел на лобовые штурмы, так как активно пытался нащупать слабые места в российских оборонительных порядках. Первые атаки ВС РФ выдержали. Они показали, что к такого рода действиям ВС Украины не готовы. Однако все только начинается - наступление будет развиваться.

Юрий Кнутов считает, что командование ВСУ выбрало приоритетными для себя два направления - артемовское и запорожское. Посему, подчеркивает специалист, российским войскам следует готовиться к мощным массированным атакам с участием основных сил прорыва именно на этих участках фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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