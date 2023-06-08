Рогов проинформировал о ситуации на запорожском направлении фронта

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках
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Член главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов проинформировал об обстановке, которая сложилась на востоке запорожского фронта.
«На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои», — написал он в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канал.
Рогов уточнил, что в лобовых атаках успеха противник не добился, поэтому пошел другим путем. ВСУ прибегли к попыткам окружения российских войск на Времьевском выступе. Для этого наносятся удары по флангам.
В результате маневров, которые предпринимают украинские бойцы, российским подразделениям пришлось отойти из населенного пункта Нескучное. Они отступили на заранее подготовленные позиции, не преминул добавить Рогов.
Телеграм-канал «Рыбарь», к слову, ранее сегодня сообщил о том, что российским силам, кроме Нескучного, пришлось оставить и село Благодатное.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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