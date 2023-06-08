NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

Высокопоставленные чиновники из США и стран Европы возвращение Украиной всех занятых Россией территорий оценивают как событие маловероятное в ходе этого наступления. Однако несомненным успехом они бы считали занятие и удержание ключевых регионов, выход на границы по состоянию на 24 февраля минувшего года либо нанесение РФ такого поражения, которое бы вынудило российское руководство задуматься о перспективах СВО. Об этом пишет газета «The New York Times».

Информаторы издания в спецслужбах считают, что вначале наступления можно ожидать «небольшие победы» ВСУ, например, возвращение контроля над некоторыми регионами Донбасса, вытеснение противника с юго-запада и так далее.

«Второй сценарий – Киев наносит противнику изнурительный удар, который заставляет Москву усомниться в будущем своих военных возможностей в Украине», — сказано в публикации NYT.

Неудачным контрнаступление Украины ее союзники из США и Европы будут считать, если ВСУ не сумеют вернуть ни одного города под контроль Киева, а также если сохранится действующая линия фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700