NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

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Высокопоставленные чиновники из США и стран Европы возвращение Украиной всех занятых Россией территорий оценивают как событие маловероятное в ходе этого наступления. Однако несомненным успехом они бы считали занятие и удержание ключевых регионов, выход на границы по состоянию на 24 февраля минувшего года либо нанесение РФ такого поражения, которое бы вынудило российское руководство задуматься о перспективах СВО. Об этом пишет газета «The New York Times».
Информаторы издания в спецслужбах считают, что вначале наступления можно ожидать «небольшие победы» ВСУ, например, возвращение контроля над некоторыми регионами Донбасса, вытеснение противника с юго-запада и так далее.
«Второй сценарий – Киев наносит противнику изнурительный удар, который заставляет Москву усомниться в будущем своих военных возможностей в Украине», — сказано в публикации NYT.
Неудачным контрнаступление Украины ее союзники из США и Европы будут считать, если ВСУ не сумеют вернуть ни одного города под контроль Киева, а также если сохранится действующая линия фронта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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