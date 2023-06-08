CNN: полноценное контрнаступление ВС Украины еще не началось, идет разведка боем

Украинские войска еще не перешли в полноценное контрнаступление. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление одного из украинских командиров. Он заявил, что пока ВСУ проводят подготовку к контрнаступлению, и пытаются выяснить, где они могут прорвать оборону. Проходит «разведка боем», и задачей ВСУ является получить больше информации не только о том, где наиболее уязвимые места ВС РФ, но и проверить боеготовность подразделений, удерживающих занятые рубежи.

Западные аналитики уже заявили, что сейчас для ВСУ важно оттеснить войска РФ как минимум к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года. Далее же могут начаться бои за Крым и Донбасс. При этом они полагают, что конфликт будет длительным, а западные страны продолжат оказывать поддержку Киеву, так как заинтересованы в том, чтобы Россия истощала свои ресурсы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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