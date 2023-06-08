«МК»: военные ВСУ озвучили, как будут докладывать о взятии населенных пунктов на Донбассе

Министерство обороны Украины будет не сразу после захода ВСУ в населенный пункт объявлять о его взятии под контроль Киева.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает «МК». Она подчеркнула, что для Украины конечно же важны победы. Но важно соблюдать определенные правила, чтобы обеспечить дополнительную защиту для ВСУ. В частности, информацию о возвращении под контроль Украины населенного пункта будут озвучивать только когда украинские войска непосредственно закрепятся на этой территории.

«Пока наши бойцы воюют, вы ответьте себе на вопрос: готов ли я ради оказания помощи нашим войскам узнать про освобождение населенного пункта не в день физического захода туда, а после их закрепления там?» – отметила Маляр.

Она также добавила, что события на фронте могут быть разными и комментировать каждое выложенное видео ВСУ не будут.

Отметим, российские источники заявляют, что ВСУ начали «контрнаступление» и проламывают линию обороны ВС РФ на нескольких участках фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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