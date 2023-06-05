Кулеба: На Украине не ожидают введения иностранных войск до завершения конфликта

Сегодня, 13:29

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Кулеба: На Украине не ожидают введения иностранных войск до завершения конфликта
Фото из открытых источников

В Украине не рассчитывают на введение в страну войск даже некоторых стран НАТО. По крайней мере, до окончания российско-украинского вооруженного конфликта.

Это ясно дал понять министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В эфире телемарафона на канале 1+1 он подчеркнул, что подобная инициатива исходит не от Киева.

«До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим. Мы говорим: дайте оружие – мы сами знаем, как воевать», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Накануне британская газета The Guardian привела заявление экс-генсека блока НАТО Андерса Фог Расмуссена, из которого следует, что группа стран НАТО может ввести войска на территорию Украины в индивидуальном порядке. И это произойдет в случае, если Киеву не будут предоставлены гарантии безопасности на саммите Альянса.

Участниками НАТО, которые могут ввести войска в индивидуальном порядке, без коллективного решения, Расмуссен назвал Польшу и страны Прибалтики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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