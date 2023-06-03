WarGonzo: ВС Украины вклинились в оборону ВС РФ у села Новодонецкое

Сегодня, 14:44

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WarGonzo: ВС Украины вклинились в оборону ВС РФ у села Новодонецкое
Фото из открытых источников

Военкоры телеграм-проекта Семена Пегова WarGonzo сообщают о том, что противнику удалось вклиниться в оборону подразделений ВС РФ у села Новодонецкое. Глубину прорыва они оценивают в два километра, что немало.

Еще утром сегодня Семен Пегов предупредил о том, что противник сформировал мощный бронекулак и начал наступать с четырех часов утра на Новодонецкое. Для понимания: населенный пункт располагается между Угледаром и Великой Новоселовкой.

«Фактически противнику удалось вклиниться как минимум на два километра вглубь ранее нами контролируемой территории», — проинформировал Семен Пегов.

Данные WarGonzo требуют подтверждения. Министерство обороны РФ в ходе своего ежедневного брифинга не объявляло о том, что имел место прорыв у Новодонецкого.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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